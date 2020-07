Come distrarsi dagli attacchi di fame? Ecco un consiglio che salverà la situazione

Stai cercando di perdere peso, ma non riesci a smettere di mangiare? Questa è una situazione comunissima. Non disperare. Non sei solo. La fame nervosa è un problema che attanaglia tutti noi. È davvero difficile infatti eliminare dalla mente il pensiero del cibo. Soprattutto quando si è stanchi o annoiati. In qualche modo, troviamo sempre una scusa per mangiare qualcosa. Ma c’è un rimedio che potrà aiutarti. Ti sveleremo come distrarti dagli attacchi di fame. Ecco un consiglio che salverà la situazione.

Bevi tanta acqua

L’acqua aiuta a ridurre l’appetito. E in più in questo periodo fa benissimo al nostro organismo. Sorseggiane sempre un po’ durante la giornata. In questo modo rimarrai idratata e senza quel fastidioso buco allo stomaco. L’acqua infatti attraverso rapidamente l’apparato digerente. In questo modo, addio appetito! Se non sei un grande fan dell’acqua, ecco un consiglio. Metti un po’ di limone o una bustina di the nella tua bottiglia. In questo modo apprezzerai di più il gusto di ciò che stai bevendo!

Fai piccoli spuntini durante la giornata

Sfatiamo questo falso mito che le merende facciano ingrassare. Fare degli spuntini magri a metà mattina e metà pomeriggio non farà altro che darti una mano. Mangia delle noci, un frutto o poche proteine. In questo modo non arriverai affamato ai pasti principali. Ed eviterai anche di spizzicare cibo grasso!

Se proprio hai bisogno di dolce, ti concediamo questo piccolo piacere. Ma solo ogni tanto! Prendi un po’ di cioccolato fondente. Attenzione però. Deve ottenere almeno il 70% di cacao!

Dai spazio alle tue passioni

Una delle cause della fame nervosa è la noia. Quindi cerca di occupare la tua giornata con le cose che ti piacciono. Distrarti con le tue passioni non ti farà pensare al cibo! Prendi un libro, ascolta buona musica, dipingi. Insomma, fai ciò che ti fa stare meglio. In questo modo il cibo non sfiorerà la tua mente neanche per un secondo!

Dormi almeno otto ore ogni notte

Dormire è fondamentale per ridurre la fame nervosa. Quando si dorme almeno 8 ore a notte, infatti, si è più rilassati. Cerca di sfruttare il riposo. Così non andrai più a spizzicare! Inoltre, cerca di ridurre il consumo di alcool. Concediti un po’ di vino una volta a settimana se non puoi farne a meno. Evita però in maniera categorica i super alcolici. Sono ricchi di grassi e aumentano la fame!

Dunque, ecco come distrarsi dagli attacchi di fame. Ecco un consiglio che salverà la situazione. Provare per credere!