Come distinguere un gatto maschio da un esemplare femmina. Hai da poco adottato un gattino, magari perché ti sei ritrovato per puro caso una cucciolata nel suo giardino o cortile senza neanche avere idea di come prendertene cura. Capita spesso, d’altronde il randagismo dei gatti è particolarmente diffuso. Una delle cose più importanti da sapere per il futuro è il sesso dei gattini. Infatti, parte del loro comportamento dipende e dipenderà proprio da quello. Esistono alcuni tratti distintivi che consentono a chiunque, anche ad un inesperto, di distinguere un gatto maschio da un esemplare femmina. Tuttavia, i gattini devono avere almeno 4-6 settimane di vita, in maniera tale che determinare ciò possa essere più facile. Prima, non è difficile incorrere in errore.

Prestare attenzione alla istanza tra gli orifizi

La distanza tra l’orifizio riproduttivo e il retto è uno dei primi fattori atti a determinare se un gatto sia maschio o femmina. Per farlo, bisogna alzare delicatamente la coda dell’animale, così da esaminare la parte interessata. Quando questa è ampia, il gatto è maschio. Se è piccola, è femmina.

Analizzare la forma dell’orifizio posto più in basso

Analizzare la forma dell’organo riproduttivo è il secondo passo da compiere. Quando è tondeggiante, è probabile sia maschio. Altrimenti, se ha la forma di una fessura verticale, è femmina.

Osservare il colore del mantello

Come ulteriore conferma, o come primo dato appena visibile, è possibile guardarne il pelo. I gatti il cui mantello è caratterizzato da una colorazione striata, a ”tartaruga” o ”calico” sono generalmente femmine. Chiaramente, constatare ciò non basta, ma può servire a farsi un’idea a primo acchito, quando non è ancora possibile prendere in braccio il micio, se questo è randagio.

Sai, inoltre, che dal colore dei gatti sembrerebbero dipendere alcune naturali caratteristiche, secondo alcuni studi scientifici? Per approfondire l’argomento, consulta questo articolo.