Nei conigli adulti, che hanno cioè superato i quattro mesi di età, riconoscerne il sesso potrebbe essere persino più facile che per i criceti, tartarughe di terra e i gatti.

Ci sono alcune caratteristiche particolarmente spiccate che li rendono subito distinguibili. L’importante è attendere che il coniglio abbia raggiunto la maturità sessuale. Solo poi si potrà procedere all’ispezione. Si raccomanda di prendere in braccio l’animale senza stressarlo e soprattutto di non farlo assolutamente prendendolo dalle orecchie, che sono molto delicate e ricche di ricettori. Prima o dopo l’ispezione, che deve essere preferibilmente condotta col coniglio posizionato a pancia in su, si consiglia di dargli un piccolo premio. Ad esempio, il pezzo di un frutto o dell’uva passa, di cui vanno particolarmente ghiotti.

Come distinguere un coniglio nano maschio da una femmina

Il primo passo è alzare la coda del coniglietto nano ed esercitare una leggera pressione sulla coda e sulla zona anale. Se il coniglio è maschio, farlo ne renderà visibili l’organo genitale, dalla forma rotondeggiante. Se ha compiuto almeno tre mesi di età, anche i testicoli dovrebbero essere visibili. È importante svolgere quest’azione con molta delicatezza.

Se dopo aver esercitato la pressione non si osserva la comparsa dell’organo genitale maschile, è probabile che il coniglio sia femmina. In quel caso sarà visibile l’apertura vulvare, dalla forma di fessura verticale.

Entrambi gli organi genitali sono facilmente visibili ad occhio nudo. L’unico requisito per distinguere un coniglio nano maschio da una femmina è proprio la loro osservazione. Se non si è certi dell’età dell’animale, meglio ripetere l’osservazione una seconda volta a distanza di qualche mese. Solo così ci si potrà accertare del sesso dell’animale, evitando eventuali gravidanze indesiderate. Se al termine dell’ispezione non se ne è certi, meglio rivolgersi ad un veterinario, che saprà fornire una risposta certa.

Meglio in gruppo che da solo

Il coniglio è un animale sociale, che gradisce la compagnia dei suoi simili. Proprio per questo, è consigliato dargli un compagno o una compagna, a differenza di altri animali domestici più solitari, come i criceti.

L’ideale sono un maschio e una femmina piuttosto che due esemplari adulti dello stesso sesso, che potrebbero invece litigare fino a ferirsi. In ogni caso, l’importante è che siano tutti quanti sterilizzati, non solo per evitare gravidanze indesiderate, ma anche per renderli meno aggressivi e territoriali.