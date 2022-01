Le erbe aromatiche non sono solo utili in cucina, ma anche belle da vedere e la maggior parte sono molto profumate.

Grazie ad esse abbiamo la possibilità di creare un angolo nel nostro giardino, con quelle maggiormente utilizzate per cucinare. Magari possiamo realizzare un elegante angolo con pietre, oppure soltanto ricco di piante rigogliose.

Dedicarsi a questa attività fa bene al cuore ed alla mente, e ci si tiene anche in forma fisica. Avremo davvero una grossa soddisfazione quando le nostre piantine saranno cresciute e andranno a condire e profumare i piatti che prepareremo.

In questo articolo spieghiamo come disporre le erbe aromatiche in giardino per creare un grazioso angolo profumato e condire i nostri piatti con erbe aromatiche bio.

Quali erbe aromatiche scegliere

Innanzitutto dobbiamo decidere quali erbe aromatiche piantare. Bisogna scegliere quelle che servono in cucina e che sono adatte a ciò che vogliamo creare in giardino.

Tra le piante aromatiche ornamentali abbiamo: il timo, il rosmarino e la menta. Ma possiamo piantare anche il basilico, la salvia, la maggiorana, l’erba cipollina e altro.

Dove disporle

Quasi tutte le erbe aromatiche hanno bisogno di posizioni soleggiate, ma allo stesso tempo bisogna porle in luoghi privi di correnti d’aria.

Ci vuole un terreno ben drenato affinché non si formino ristagni idrici. Dopodiché disporre le erbe aromatiche secondo le esigenze idriche e la crescita di ognuna.

Per circoscrivere l’aiuola di erbe aromatiche possiamo utilizzare un piccolo recinto, delle pietre ornamentali oppure una bordura di achillea. Quest’ultima è una graziosa pianta che rende le erbe aromatiche più profumate.

Ecco dove disporre le erbe aromatiche in giardino per creare un grazioso angolo profumato

Aiuola a spirale

La spirale di erbe aromatiche si crea sia in orizzontale che in verticale. Per formarla si possono usare dei mattoni, del legno oppure pietre.

Come fare

a) disegnare una spirale sul terreno;

b) sistemare le pietre in modo da creare un piccolo muro;

c) andando verso il centro aumentare l’altezza del muretto. Quindi all’esterno il muretto sarà basso e a al centro raggiungerà circa un metro e mezzo di altezza.

d) riempire l’interno di terriccio;

e) disporre le piante aromatiche all’interno della spirale.