Come disfare l’albero di Natale in pochi e semplici mosse

È iniziato da poco il nuovo anno. Ci si prepara per le ultime giocate e mangiate del circuito feste natalizie 2020/2021 poiché, come da tradizione, “arriva l’Epifania che tutte le feste si porta via”. Dopo il 6 gennaio sarà l’ ora di riporre tutti gli addobbi al loro posto, con la speranza di capirci qualcosa a fine anno.

Ma come disfare l’albero di Natale in poche e semplici mosse?

Innanzitutto è necessario organizzarsi e dividere gli addobbi natalizi in tre categorie: albero, decorazioni per l’albero, decorazioni per casa.

In questo modo ordinare sarà non solo più pratico, ma anche più intuitivo quando si riprenderanno tutti gli elementi necessari per l’allestimento natalizio futuro.

Muniamoci di scatole e iniziamo!

L’albero

Non dal basso verso l’alto, né viceversa. Quindi come disfare l’albero di Natale in poche e semplici mosse?

Sempre utilizzando il metodo delle categorie.

Quando addobbiamo l’albero, tendiamo a mettere per ultimi gli accessori che servono per riempire gli spazi vuoti (ad esempio rametti dorati o argentati, foglie, etc). Scegliendo, di volta in volta, l’elemento da riporre nella scatola, andremo a cercare tutti gli altri dello stesso genere. Questo permetterà non solo di essere più rapidi nel disfare il tutto, ma anche di avere ogni piccolo elemento caratteristico insieme agli altri della sua stessa specie. Angioletti con angioletti, stelle con stelle, palline con palline.

Per ultimo resteranno le luci e la struttura dell’albero (nel caso in cui si sia optato per un alberello sintetico).

Decorazioni della casa

Allo stesso modo, si procede per riporre tutte le decorazioni che hanno reso la casa più allegra e gioiosa nel periodo natalizio.

Si desidera capire subito quali saranno le scatole per le decorazioni della casa e quali quelle per gli addobbi dell’albero? Basta scegliere colori diversi, o apporre delle etichette su di esse, in modo da non lasciare alcun dubbio in merito al contenuto.