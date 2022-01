L’espansione di Amazon ha cambiato radicalmente il modo in cui molti consumatori si approcciano all’acquisto di determinati prodotti. Uno dei servizi più apprezzati che l’azienda offre ai suoi clienti è Amazon Prime.

Con un abbonamento mensile o annuale si ottengono vantaggi come consegne più veloci per milioni di prodotti o l’accesso a Prime Video e Reading.

L’azienda permette a ciascun account di usufruire di un periodo gratuito di prova dalla durata di 30 giorni. Durante questo lasso di tempo il cliente avrà a disposizione tutti quanti i vantaggi di un abbonato ad Amazon Prime.

Se non ha intenzione di continuare la sua esperienza con questo servizio, dovrà ricordarsi di cancellare l’iscrizione entro il termine del periodo di prova. In caso contrario, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo previsto.

Come disdire Amazon Prime durante il periodo di prova gratuito per non pagare al termine dei 30 giorni

Prima di tutto bisogna assicurarsi di essere collegati al proprio account Amazon. Quindi accedere alla voce Account e Liste situata in alto a destra della schermata. In seguito, cliccare su Il mio Amazon Prime e poi su Aggiorna, cancella e altro.

Cliccare su Termina l’Iscrizione e su Termina i miei benefici, per poi confermare. Ecco come disdire Amazon Prime durante il periodo di prova gratuito per non pagare al termine dei 30 giorni. Al termine del procedimento si dovrebbe ricevere una e-mail di conferma da parte di Amazon.

Il periodo di prova è solo uno

Si ricorda che, se in futuro si vorrà riutilizzare Amazon Prime, non si potrà usufruire nuovamente del periodo di prova gratuito.

L’unico modo per accedere ai vantaggi offerti da questo servizio sarà pagare l’abbonamento mensile o annuale. Per il primo il costo sarà di 3,99 euro e per il secondo di 36,00 euro. Il procedimento da seguire per disdire l’abbonamento sarà lo stesso illustrato in precedenza.

