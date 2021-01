L’herpes è un’infezione causata da un virus che si manifesta con lesioni localizzate in diverse parti del corpo. Fra le più comuni troviamo l’herpes labiale che si sviluppa sul labbro o sulla cute circostante. L’herpes labiale si manifesta tipicamente con la comparsa di fastidiose e dolorose vescicole, ripiene di liquido. Solitamente l’insorgenza delle bollicine è preceduta da un leggero fastidio nella zona come un pizzicore o un bruciore.

Per curare l’herpes, ma soprattutto per prevenirlo, è necessario che il sistema immunitario sia in equilibrio. Questo risultato si può ottenere con uno stile di vita sano ed aiutandoci con dei rimedi naturali.

Vediamo dunque come dire addio per sempre all’herpes con questi semplici rimedi.

Il metodo migliore per contrastare questa fastidiosa manifestazione virale consiste nell’agire su due fronti: quello sintomatico, per eliminare quindi il dolore nel più breve tempo possibile; quello preventivo per scongiurare la possibilità di ulteriori manifestazioni. Infatti, una volta contagiati, il virus rimane latente all’interno del nostro organismo, ricomparendo non appena le nostre difese immunitarie si abbasseranno.

I rimedi naturali che andremo a proporre svolgono entrambe le funzioni, applicati sulla zona e assunti per via orale.

Estratto di semi di pompelmo

Alla prima comparsa della lacerazione, consigliamo di assumere delle gocce di estratto di semi di pompelmo sciolte in un dito di acqua per 3 volte al giorno. Ideale sarebbe assumerle a stomaco vuoto, ma visto il possibile pericolo di gastrite o in caso di reflusso consigliamo di farlo dopo aver mangiato. Le stesse gocce si possono versare su un batuffolo di ovatta o un cotton fioc per tamponare la parte lesionata più volte durante il giorno.

Echinacea

La stessa procedura si potrà effettuare sostituendo il pompelmo con una tintura madre di Echinacea. Di questa pianta sono disponibili in commercio anche delle pomate naturali che si possono facilmente utilizzare per tamponare le vescicole. Inoltre si consiglia anche bere tisane a base di questa erba, che hanno un’ottima azione rinvigorente sul sistema immunitario.

Rimedi di emergenza

Infine suggeriamo due rimedi di emergenza che agiscono solo sulle manifestazioni cutanee. Tamponare la lesione con qualche goccia di limone al primo insorgere può aiutare a rallentare l’espansione del virus sulla cute. Ovviamente in attesa di rimedi specifici consigliati dal medico. Lo stesso risultato si può ottenere con uno spicco di aglio, tagliato a metà e posto qualche minuto sulla vescicola appena apparsa.

Abbiamo cercato di fornire informazioni utili su come dire addio per sempre all’herpes con questi semplici rimedi.

Ricordiamo che si tratta di rimedi momentanei che possono aiutare ed essere un buon coadiuvante ma non sostituiscono in alcun modo le terapie prescritte dal medico in caso di patologie.