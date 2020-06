Come dire addio alle fastidiose macchie sulle posate dopo ogni lavaggio? Ci mettete tutto il vostro amore a lavare le posate, poi le asciugate, ma nulla le macchie restano lì. Anche dopo il lavaggio, le posate sembrano sempre sporche e macchiate e servire un pasto con coltelli e forchette sporchi e con macchie non fa un bel effetto.

La prima cosa che potete fare è provare a procedere utilizzando del bicarbonato di sodio, un foglio di alluminio, un vassoio profondo o una ciotola, acqua calda, panno pulito e morbido. Dovete prendere il vassoio o la ciotola e foderarlo con l’alluminio, poi riempitelo di acqua calda, aggiungete un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Nel vassoio mettete le posate e lasciateli lì per mezz’ora. Sciacquate con acqua fredda, fate asciugare naturalmente, poi passate le posate in un panno morbido per rimuovere le macchie dell’acqua. In assenza di bicarbonato di sodio potete procedere con il dentifricio, ma serve quello non-gel, poi serve uno spazzolino da denti morbido, acqua fredda, panno pulito. Inumidite le posate, applicateci il dentifricio non gel con lo spazzolino e pulite delicatamente, sciacquate con acqua fredda e fate asciugare naturalmente. Una volta asciutte, con un panno morbido, rimuovete le macchie d’acqua.

Se le macchie dovessero essere ostinate sarà sufficiente usare un piccolo rimedio di chimica elementare per sciogliere il calcare. È sufficiente prendere un panno imbevuto di aceto o limone e strofinare le posate. L’acido acetico, infatti, per via della reazione chimica, scioglie anche le incrostazioni più solide. L’acciaio non subirà alcun tipo di danno. Aceto e limone funzionano in realtà su moltissime superfici come le ceramiche e gli smalti, oltre ad essere in grado di attaccare anche il grasso e l’unto.