La cellulite è un inestetismo della pelle che colpisce un numero incredibile di donne ancora oggi. Un problema da cui nessuno può ritenersi davvero al sicuro. Nemmeno i più giovani o chi non ha problemi di peso.

Combattere l’arcinota pelle a buccia d’arancia, però, si può. E basta poco. Non servono rimedi naturali dalla dubbia efficacia o trattamenti particolarmente invasivi. Basta un semplice allenamento mirato che non farà perdere più di qualche minuto del tempo. E che possiamo fare tranquillamente a casa senza nessun attrezzo.

Vediamo allora come dire addio alla cellulite con questi 3 facili esercizi casalinghi da fare in soli 10 minuti. Ecco il tutorial della Redazione di ProiezionidiBorsa.

Polpacci tonici e in forma

Il primo esercizio anticellulite rinforzerà i nostri polpacci in men che non si dica. Si parte in piedi con il busto dritto e le braccia lungo i fianchi. Ora, come se si stesse marciando sul posto, solleviamo prima un tallone poi l’altro, fino ad appoggiarci sulla punta del piede. Nel frattempo muoviamo in sincronia le braccia portandole ad altezza spalle.

Glutei più sodi e snelli

Ecco il prossimo passo per dire addio alla cellulite con questi 3 facili esercizi casalinghi da fare in soli 10 minuti. Partiamo stendendo un tappetino e sdraiandoci sopra a pancia in su. Quindi pieghiamo le ginocchia e teniamo le braccia lungo i fianchi.

Ora, aiutandoci coi piedi, alziamo il bacino più in alto che possiamo contraendo i glutei. Torniamo quindi con calma nella posizione iniziale. Ricordiamoci di tenere sempre la pianta dei piedi a contatto col suolo e le braccia a terra.

L’ultimo passo con l’aiuto di una sedia

Per l’ultimo esercizio occorrerà una sedia. Tutto ciò che dovremo fare è alzarci e sederci ripetutamente, con calma. Attenzione, perché i piedi devono essere alla stessa larghezza delle spalle. Inoltre non dobbiamo mai portare le ginocchia più avanti delle dita dei piedi per tutto il movimento. Questo esercizio ci darà una mano a tonificare le nostre cosce.

Per tutti e tre gli esercizi consigliamo di eseguire due serie da 10 ripetizioni ciascuna, con un minuto di pausa nel mezzo. Se fatti correttamente, ci permetteranno di tonificare i muscoli e ridurre la cellulite in eccesso.

Per risultati ottimali consigliamo sempre di abbinare l’esercizio fisico ad una sana alimentazione e ad un apporto d’acqua costante.