Che schifo gli insetti in casa e che schifo gli i pesciolini argentati. Quando li vedi camminare con tutte quelle zampette in giro per la casa. Solo al pensiero ti senti un brivido che sale su per la schiena. Ma non temere perché abbiamo trovato come dire addio ai fastidiosi pesciolini argentati in casa. Ovviamente non sono pesci, ma sono degli insettini lunghi e brutti di color argento. Sicuramente li avete visti in casa e li avrete pure senza nemmeno saperlo. Se pensate di no poi quando li vedrete uscire da sotto i mobili vi ricorderete di questo articolo. Quindi è meglio che vi appuntate come si fa per evitare brutti scherzi in futuro.

Come dire addio ai fastidiosi pesciolini argentati in casa

Allora partiamo con il dire che ovviamente è un insetto innocuo, è solo un po’ bruttino. Cosa mangia? Di tutto. Infatti, questo insetto si nutre di carta quindi quadri, libri, fogli, foto, e non devo andare avanti. Ma non solo, perché il pesciolino argentato è un grandissimo amante anche di lino, cotone seta, e se proprio è affamato e non c’è nulla di tutto ciò proprio perché mangia di tutto si nutrirà della pelle. Ovviamente non quella umana, ma si intende ad esempio cinture, abiti, borse e cose così.

Dopo questa panoramica infelice sulla nutrizione di questo insetto, che è piccolissimo, ma apparentemente mangia più di un essere umano, vediamo ora come dire addio ai pesciolini argentati. L’insetto ama gli spazi umidi, caldi e bui. Quindi installate un deumidificatore, non mette i termosifoni a mille d’inverno e mantenete la casa sempre ariosa ed illuminata. Pulite gli spazi della casa con l’ammoniaca, questo prodotto è assolutamente nemico dell’insetto argentato. Se amate le cose naturali spruzzate dell’olio essenziale di menta o citronella nella zone dove l’insetto è più frequente.

Approfondimento

Lo sapevi che ci sono degli insetti nel cibo che mangi.