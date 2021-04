Ravvivare una parete di casa, dandogli un’altra veste, è possibile, senza necessariamente dover chiamare gli specialisti. Anche se, come sappiamo, se vogliamo ottenere risultati particolari è a loro che ci dobbiamo rivolgere. Ma le pareti a righe verticali, che conferiscono eleganza ed estro alle abitazioni, possono essere alla portata di chiunque.

Seguendo alcune precise regole, armandosi di pazienza e utilizzando i materiali giusti, sarà facile ottenere dei risultati eccellenti.

Ecco come dipingere una bellissima parete di casa a righe verticali, seguendo questi semplici consigli.

Cosa occorre per iniziare:

Colori acrilici;

Medium per colori acrilici;

Nastro adesivo di carta;

Pennelli;

Matita;

Gomma da cancellare;

Filo a piombo.

Come si procede

Si inizia segnando con una matita e un metro, nella parte alta della parete interessata, la larghezza di ogni striscia.

Tracciare le linee con la matita, aiutandosi con un filo a piombo e riportare le misure alla base della parete.

Se si è sprovvisti di un filo a piombo, si può facilmente ricrearlo in casa con un pezzo di spago al quale si lega una chiave, che faccia da pesino.

Una volta prese le misure, prendere il nastro di carta e farlo aderire lungo le righe precedentemente tracciate.

In questo modo verrà delimitata la parte da colorare.

Dopo aver predisposto la parete, diluire il colore con una grande quantità di medium.

Una volta pronti i colori, iniziare a dipingere le strisce già delimitate.

A questo punto colorare le strisce, togliere il nastro adesivo di carta e lasciare asciugare il colore per 12 ore.

Che colori è preferibile usare

Come dipingere una bellissima parete di casa a righe verticali con i colori giusti?

Le righe possono alleggerire l’ambiente o renderlo più austero, in base alle proprie esigenze. Il colore che si è scelto per dipingere le pareti non è di secondaria importanza.

I colori adoperati per queste decorazioni manifestano la personalità dell’inquilino, per questo è importante sceglierli in modo attento.

È fondamentale usare pigmenti in palette con la stanza. Una volta concluso il lavoro, l’ambiente sarà rigenerato grazie a questi piccoli accorgimenti.