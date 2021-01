Sono sempre più frequenti le situazioni in cui coppie senza vincoli matrimoniali scelgano di condurre una vita insieme. In questi casi, accade spesso che ci si domandi come dimostrare la convivenza con una persona al Pubblico Ufficiale. Ebbene, esistono dei vari modi per dare prova di quanto si dichiara e di seguito li analizziamo con gli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Come dare prova delle convivenza

La legge n. 76/2016, meglio nota come Legge Cirinnà, è quella che nel nostro Paese disciplina la convivenza di fatto. Tale norma offre una forma di tutela per le coppie di persone conviventi ma non sposate. In buona sostanza, queste coppie possono registrare ed ufficializzare presso il Comune la propria situazione di coppia convivente legata da un vincolo affettivo stabile. Dal momento che tali coppie non godono delle tutele che solitamente prevede un contratto matrimoniale, come si dimostra la loro convivenza?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Affinché la legge possa considerare una coppia convivente di fatto richiede che le persone coinvolte approntino una autocertificazione in carta libera. Si tratta di una vera e propria dichiarazione anagrafica secondo quanto prevede il D.P.R. n. 223/1989. Gli interessati possono presentare tale autocertificazione presso il Comune nel quale risiedono ed ottenere così: un certificato di residenza e lo stato di famiglia. Al fine di stabilire la veridicità di quanto si dichiara, alcuni Comuni potrebbero anche esigere le dichiarazioni da parte di testimoni che confermino l’effettiva convivenza.

Come dimostrare la convivenza con una persona al Pubblico Ufficiale se la coppia non è registrata in Comune

Quando non si possiede la regolare registrazione presso l’ufficio anagrafe del Comune, come fare dare prova di convivenza? In situazioni simili, potrebbero aiutare documento quali: il certificato di residenza, il certificato di nascita dei figli della coppia; lo stato di famiglia precedentemente ottenuto; le dichiarazione di testimoni oppure dei contratti cointestati di tipo assicurativo o simili. Come molti sapranno, la prova della convivenza risulta importante per poter ottenere alcune tutele che offre la Legge alle coppie di fatto. In questi casi, dunque, è possibile ricorrere alle procedure che abbiamo analizzato per ufficializzare la convivenza. Ecco dunque come dimostrare la convivenza con una persona al Pubblico Ufficiale.

Approfondimento

La Legge 104 spetta al convivente?