Diciamoci pure la verità: alle volte, anzi spesso, noi occidentali invidiamo agli orientali quella tradizionale e inconfondibile calma che li contraddistingue. Per chi ama l’Asia più estrema e le sue consuetudini, quel loro modo di affrontare la vita in maniera sempre estremamente “soft” è una qualità invidiabile. Si dice che, tra i segreti della famigerata pacatezza orientale, ci sia anche l’angolo zen presente praticamente in ogni casa. Anche quelle più povere. L’area zen serve infatti a scaricare le energie negative, a rilassarsi e a ritrovare se stessi. Come dimostrano in Oriente questo è il sistema casalingo per allontanare le negatività e ne suggeriamo qualche spunto con la nostra Redazione.

Lo zen e la scelta della stanza di casa

Parlare di Zen, significa affrontare un insieme di cultura, filosofia, tradizione e religione che traggono linfa dal buddismo giapponese. La parola Zen è stata anche occidentalizzata nel suo significato più pratico, che è poi quello chi andremo a vedere in questo articolo. Come scegliere dunque la stanza migliore nella nostra casa? Le caratteristiche principali, se non vogliamo stravolgere le cose, sono queste:

luminosità data dalla luce naturale;

assenza di rumore e di inquinamento acustico;

arredamento “minimalista”, con ordine e criterio a farla da padroni. Pochi arredi, ma essenziali.

I colori circostanti

Come dimostrano in Oriente questo è il sistema casalingo per allontanare le negatività, avvalendosi anche della cromoterapia. I colori, infatti sono fondamentali per portare il relax e il benessere psicologico nella nostra area zen. Affidiamoci a colori vivaci, che rappresentino la gioia, ma senza disegni e figure disordinati. In questo senso, attenzione anche a tutti gli arredi e ai quadri che ci circondano. I colori perfetti sono tutti quelli che ci ricordano la natura, il verde per primo. Importante anche il pavimento, sul quale scaricare le tensioni, che trova la sua perfezione nel parquet, elemento naturale, ma anche in un grande tappeto, che ricordi il colore della terra. Perfetto il beige.

Acqua, piante, incensi e candele

Molto importanti per completare la nostra area Zen saranno altri due elementi naturali della natura: le piante e l’acqua. Colori e suoni che ci rimandano perfettamente alla simbiosi con madre natura. Piantine sempre verdi e piccole fontane saranno l’ideale assieme alle candele profumate e agli incensi. La profumazione non può infatti mancare nella nostra area zen. Infine, per ultime, ma tra le prime in ordine di importanza, le campane tibetane, in grado di migliorare addirittura lo stress e le tensioni muscolari.

