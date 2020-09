Come dimagrire velocemente con questa lista di cibi e quelli che invece ti fanno ingrassare, quali sono? Al riguardo c’è chi è interessato a come dimagrire velocemente in una settimana. E chi invece punta ad una dieta per dimagrire 10 kg nel giro di qualche mese. Ma è fondamentale conoscere quelle che sono le proprietà nutrizionali dei cibi ed il loro apporto calorico.

I cibi da evitare per dimagrire, dalle patatine in sacchetto all’eccessivo consumo di pasta

Come dimagrire velocemente con questa lista di cibi e quelli che invece ti fanno ingrassare? In merito possiamo subito dire che su come dimagrire velocemente la prescrizione di una dieta da parte di nutrizionista è la prima tappa obbligata. E sicuramente il dottore ci dirà di stare alla larga, o comunque ridurre al minimo il consumo di patatine in sacchetto, dolciumi e bibite gassate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, rinforza il tuo sistema immunitario - 50% di sconto Scopri di più

Ma anche gli insaccati e le carni grasse, mentre la pasta è ammessa ma in quantità decisamente moderate. Quelli indicati sono cibi ad alta densità energetica che in genere si tendono ad assumere in quantità superiore. Ovverosia ben oltre quello che è il nostro fabbisogno calorico giornaliero.

Dimagrire velocemente con questa lista di cibi, c’è l’imbarazzo della scelta

Per fortuna ci sono tanti cibi che fanno ingrassare, ma pure tantissimi altri che sono ideali per perdere peso o comunque per seguire diligentemente una dieta di mantenimento. Per esempio, nella lista dei cibi per dimagrire ci sono tutti quelli che sono ricchi di fibre e acqua e poveri di grassi. Ovverosia le verdure, gli ortaggi e la frutta fresca. Nella dieta per perdere peso rientrano pure i carboidrati, ma a patto che siano ricchi di fibre e/o di acqua.

E quindi i cereali integrali, i legumi e pure le patate. Su cosa mangiare per dimagrire velocemente, inoltre, è ammessa pura la lista di tutti quei cibi che sono da un lato ricchi di proteine, e dall’altro poveri di grassi. E quindi si può dare spazio nella dieta a uova, pesce, carne bianca, formaggi magri e pure tutti gli altri latticini che sono a basso contenuto di grassi.