Dimagrire è il cruccio di moltissime persone ed è una preoccupazione che colpisce specialmente le donne. L’alimentazione e l’attività fisica sono fondamentali, ma ci sono degli alleati naturali che possono aiutarci a raggiungere l’obiettivo. Uno stile di vita sano prevede una dieta bilanciata e controllata e attività fisica regolare.

Come dimagrire? Una tazza al giorno di questa bevanda può essere la soluzione: stiamo parlando del tè nero. Il tè nero è una delle tante varietà del classico tè. Si differenzia dalle altre tipologie per il colore delle foglie, per la diversa lavorazione, per intensità e per alcune delle sue proprietà.

I suoi principi attivi

Il tè nero è tra le varietà di tè quella che contiene più caffeina. Essa è uno stimolante, quindi ha un’azione su mente e cervello, pertanto agisce sul livello di concentrazione e sull’umore.

La teofillina è un alcaloide che ha proprietà che agiscono sull’apparato respiratorio e ad aiuta a combattere l’asma e altre malattie bronco-polmonari.

La teobromina agisce da antiossidante ed aiuta anche a dilatare le coronarie.

I polifenoli sono importanti in quanto aiutano a prevenire le malattie cardio-vascolari e a rallentare l’invecchiamento delle cellule.

I tannini hanno proprietà astringenti e aiutano in caso di diarrea, riducendo la secrezione delle ghiandole nell’intestino.

Le proprietà dimagranti

L’associazione di questi principi attivi permette inoltre di incidere nel controllo del peso e quindi sul dimagrimento. Come dimagrire? Una tazza al giorno di questa bevanda può essere la soluzione, dicevamo. Infatti, il tè nero assunto con regolarità ed associato ad uno stile di vita sano riduce il tessuto adiposo e aiuta nel controllo del peso. Le xantine contenute sostengono il metabolismo facendolo lavorare più efficientemente, aiutano ad ottimizzare anche il metabolismo degli zuccheri e migliorano l’ossidazione degli acidi grassi. Infine, preserva l’integrità della flora intestinale e stimola i batteri contenuti in esso aiutando l’organismo nel dimagrimento. Quindi, una tazza al giorno può allontanare la bilancia di torno.

