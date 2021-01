Per perdere peso in maniera davvero strutturale, ecco come dimagrire per sempre evitando il frustrante effetto yo-yo post dieta. Perché succede purtroppo molto spesso di perdere i chili di troppo, anche molto velocemente. Ma poi questi chili che sono stati persi si recuperano addirittura con gli interessi. E ciò nonostante si pensi di seguire un corretto regime alimentare per il mantenimento del proprio peso.

Ecco come dimagrire per sempre evitando il frustrante effetto yo-yo post dieta

Al riguardo, prima di tutto, c’è da dire che più la perdita di peso è graduale, più basso sarà a regime il rischio di incappare, dopo la dieta dimagrante, proprio nel frustrante yo-yo. Giusto per rendere l’idea, se il sovrappeso è di venti chili è più corretto ed anche più salutare perderli in due anni e non in sei mesi. E sicuramente tra rinunce e limitazioni a tavola che rischiano poi di essere, in tutto e per tutto, solo controproducenti. E questo perché paradossalmente, come peraltro viene riportato in questo interessante articolo, mangiare poco non fa dimagrire.

La dieta troppo restrittiva, infatti, è sempre la peggiore soluzione per perdere peso in quanto nell’organismo si vanno a generare effetti negativi sul proprio metabolismo. Anche per questo i regimi alimentari fai da te, per perdere peso, sono allo stesso modo fortemente sconsigliati. Meglio rivolgersi ad un nutrizionista che saprà stilare il regime alimentare personalizzato più corretto in base al proprio peso, all’altezza ed all’età.

Meglio muoversi di più è sempre meglio che mangiare di meno tra rinunce e privazioni a tavola

Ed il tutto fermo restando che, per perdere qualche chilo, è sempre preferibile mangiare vario ed equilibrato e, magari uscendo dalla lunga sedentarietà, iniziare a fare attività fisica. Dalla camminata al passo agli esercizi ginnici a corpo libero in un angolo della casa. In questo modo si incrementerà il fabbisogno calorico giornaliero senza dover patire la fame a tavola.