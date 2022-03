Fare esercizio fisico non solo ci aiuta a migliorare la forza fisica, ma anche a staccare dalla routine quotidiana. Gli impegni di ogni giorno possono rendere difficile trovare il tempo da dedicare a noi stessi per andare in palestra. Per questo motivo, ci sono moltissimi esercizi che possiamo fare nella comodità di casa senza usare nessun tipo di attrezzo. Ognuno di noi ha i propri punti deboli: c’è chi vuole un addome scolpito, chi un seno più tonico e alto e chi un fondoschiena sodo. Con questo articolo vogliamo parlare di uno dei più grandi crucci delle donne: i fianchi. Le maniglie dell’amore sono accumuli di grasso che si depositano attorno alla zona addominale.

Sebbene siano sinonimo di femminilità, molte donne non riescono proprio ad accettarle e hanno l’obiettivo di ridurre fianchi larghi e maniglie dell’amore. Per farlo, suggeriremo 3 esercizi che richiedono poco tempo e che potremo svolgere nella tranquillità di casa.

Come dimagrire nei fianchi e ridurre le maniglie dell’amore senza attrezzi con questi 3 semplici esercizi da fare a casa

Il primo esercizio è il bycicle crunch. Questa è una variante più complessa del classico crunch, ma mirata a colpire il grasso in eccesso sui fianchi. Partendo da terra in posizione supina, teniamo la schiena dritta e ben poggiata a terra. Portiamo le mani dietro la testa ed alziamo le gambe formando un angolo di 90 gradi. Da questa posizione, effettuiamo un crunch sollevando la parte superiore della schiena e le spalle dal pavimento ruotando il busto. Con il ginocchio destro cerchiamo di toccare il gomito sinistro e teniamo la posizione per un secondo. Dopodiché, torniamo alla posizione iniziale e ripetiamo il movimento con il braccio e la gamba inversa. Possiamo fare 2 serie da 30 secondi l’una con un intervallo di 15 secondi l’una dall’altra.

Side plank sul gomito

Ecco come dimagrire nei fianchi con una variante del più generico plank. Nello specifico, stendiamoci sul fianco poggiando gomito e avanbraccio a terra. Spingendo sul gomito solleviamo il nostro corpo che dovrà formare una linea obliqua dalla testa ai piedi. Teniamo la posizione per una frazione di secondo e torniamo a terra controllando il movimento. Dopo aver ripetuto questo esercizio per 10 volte in 2 serie, giriamoci dall’altro lato per far lavorare il lato opposto a quello precedentemente allenato. Se prima abbiamo poggiato a terra il gomito sinistro, ora sarà il turno del destro. Questo esercizio fa lavorare i muscoli dell’addome, i glutei ed aiuta a ridurre le maniglie dell’amore.

Russian twist

30 secondi al giorno di russian twist potrebbero fare la differenza. Stando seduti a terra portiamo le spalle indietro e pieghiamo le ginocchia in modo da mantenere l’equilibrio. A questo punto, allunghiamo le braccia a sinistra ed effettuiamo una torsione del busto nella stessa direzione. Torniamo al centro e ripetiamo il movimento verso destra. Fare queste torsioni allena le braccia e l’addome in modo davvero efficace.

Approfondimento

È incredibile ma basta un semplice calzino per eliminare velocemente le braccia a tendina