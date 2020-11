Come dimagrire mangiando carboidrati a ogni pasto 

Qualsiasi persona, almeno una volta nella vita, ha provato a seguire una dieta. Sicuramente qualcuno è più fortunato e, nonostante mangi tutto quello che vuole, non ingrassa mai. Questo è dovuto al fatto che si possiede un metabolismo particolarmente veloce in grado di lavorare con una rapidità maggiore rispetto alla maggior parte delle persone.

Questa condizione, però, non dura per sempre. Infatti, in molti casi, con l’avanzare dell’età, il metabolismo tende a perdere questa velocità e a rallentare rispetto a prima.

La dieta perfetta non esiste

Anche se in momenti diversi della vita, dunque, tutti quanti hanno provato a fare attenzione al cibo e non esagerare nelle quantità.

Proprio per questo motivo sono innumerevoli le diete che promettono un dimagrimento assicurato, ed ogni anno sono diverse. Eppure la dieta perfetta non esiste.

Sono gli stessi nutrizionisti che affermano come il vero segreto non sta nel seguire una dieta per pochi mesi, quanto piuttosto abituarsi ad un regime alimentare.

Infatti, basta semplicemente capire qualche trucchetto e si potrà mangiare per sempre in maniera soddisfacente, rimanendo in forma.

Se le quantità di cibo da assumere variano da persona a persona, gli alimenti poco grassi e che permetteranno un dimagrimento sono uguali per tutti.

Uno dei primi consigli è quello di mangiare molte volte al giorno, anche cinque, ma con quantità modeste. Piuttosto che concentrare tutto l’apporto calorico in soli tre pasti.

Inoltre, in ogni pasto, devono essere sempre presenti i tre macronutrienti, ovvero carboidrati, proteine e verdure. E il segreto risiede proprio nei carboidrati.

Ecco, dunque, come dimagrire mangiano carboidrati a ogni pasto.

Le farine integrali

Il vero segreto infatti, che cambierà in pochi mesi il modo in cui il corpo assume i carboidrati, risiede proprio nel tipo di farina. Scegliendo, dunque, pasta riso e pane integrali si potrà mangiare carboidrati ad ogni pasto e rimanere in forma.

Le farine integrali, infatti, possiedono un livello nettamente più basso di indice glicemico rispetto alle farine normali. E sono proprio i picchi di indice glicemico i maggiori responsabili dell’ingrassamento.

Dunque, conducendo una vita sana, facendo un limitato consumo di zuccheri, e portando avanti un allenamento, si arriverà a capire come dimagrire mangiando carboidrati a ogni pasto.