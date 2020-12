Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pizza è sicuramente uno dei più grandi piaceri della tavola, ed è protagonista assoluta delle serate conviviali degli italiani e non solo. A volte però, una serata in pizzeria può avere uno spiacevole epilogo: non sempre la pizza è facile da digerire. Può capitare che la pizza ci rimanga sullo stomaco, soprattutto se abbiamo esagerato con i condimenti pesanti, o se la pizza non era ben cotta. Non è piacevole andare a letto con la digestione bloccata, e un inconveniente di questo tipo può portare a episodi di nausea, acidità di stomaco o insonnia.

Come fare dunque per risolvere questo inconveniente? Esiste un modo per incoraggiare il nostro stomaco a fare meglio il suo lavoro? Vediamo come digerire la pizza se ci è rimasta sullo stomaco.

Evitare condimenti pesanti, e consumare solo la pizza ben cotta

Il primo passo per una buona digestione sta nella prevenzione. Se abbiamo lo stomaco delicato evitiamo condimenti troppo impegnativi come salame piccante, troppo formaggio o i peperoni (ecco come rendere i peperoni più facili da digerire). Preferiamo le pizze ben cotte, evitando quelle troppo molli e gommose.

Ricordiamoci di masticare bene e a lungo prima di ingoiare ogni boccone. Un altro consiglio importante, è quello di non forzarci a finire una pizza quando ci sentiamo sazi, o rischieremo di sovraccaricare il nostro stomaco. Ma se il danno è già fatto e sono passate ore da quando abbiamo mangiato la pizza, come risolvere il problema? Vediamo come digerire la pizza se ci è rimasta sullo stomaco.

Acqua e limone, e una passeggiata fanno miracoli

La prima cosa da fare è incoraggiare i nostri succhi gastrici. Beviamo un bicchiere di acqua tiepida e limone, che farà miracoli per il nostro processo digestivo. Se ce le abbiamo, aggiungiamo anche un paio di foglie di alloro, che aiutano la digestione.

Un altro consiglio importante è quello di camminare. Andando a fare una passeggiata, aiuteremo il nostro stomaco a rimettersi in funzione in maniera naturale.

Se proprio non riusciamo a porre rimedio con metodi naturali, possiamo assumere dei medicinali appositi per aiutare la digestione. Se però la cattiva digestione diventa la regola e non l’eccezione, è sempre meglio chiedere consiglio a un medico.