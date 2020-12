Il “tour de force” delle abbuffate delle feste è ormai iniziato. Tuttavia non è affatto raro avere problemi digestivi dopo grandi pranzi e cene, anche se abbiamo fatto molta attenzione a mangiare lentamente e fare piccoli morsi. Per non rischiare di passare ore a lamentarci distesi sul divano, esistono alcuni trucchi perfetti proprio per queste occasioni. Scopriamo quindi come digerire dopo un’abbuffata.

I rimedi migliori

Una delle prime cose che possiamo fare per favorire la digestione è camminare. Non serve fare molti chilometri a velocità sostenuta, basta infatti una piccola e rilassante passeggiata per sbloccare e favorire una spinta allo stomaco. Al contrario quindi è sconsigliato coricarsi subito dopo aver mangiato.

Possiamo anche appoggiare qualcosa di caldo sullo stomaco. Può essere una borsa dell’acqua calda o un sacchetto di chicchi di grano caldi, il loro tepore aiuterà comunque in modo considerevole la nostra digestione.

Se lo abbiamo possiamo masticare dello zenzero o della liquirizia. Entrambe queste sostanze infatti hanno proprietà benefiche che ci aiuteranno nel nostro problema. Molti anziani usano anche la magnesia e il bicarbonato per favorire la digestione.

Esistono poi moltissime erbe e sostanze con proprietà digestive. Possiamo quindi bere tisane e decotti al finocchio, all’ortica, allo zenzero, al limone, al carciofo, all’anice, al rosmarino, alla menta e all’achillea. Utili anche gli infusi di salvia e camomilla o di bucce di mela e arancia. Tra tutte queste il finocchio è senza dubbio molto valido e facile da reperire.

Un preparato infallibile

Come digerire dopo un’abbuffata? Esiste un preparato davvero infallibile ed estremamente facile e veloce da preparare. Ciò di cui abbiamo bisogno è:

un bicchiere d’acqua;

1/2 limone;

1 cucchiaino di bicarbonato;

1 cucchiaino di zucchero (facoltativo).

Mettiamo lo zucchero nell’acqua e aspettiamo che si sciolga, quindi aggiungiamo il succo del limone. Per ultimo aggiungiamo il bicarbonato e giriamo velocemente. Quando inizia a friggere beviamolo.

Questa preparazione è senza cottura. Se preferiamo possiamo anche mettere l’acqua in un pentolino sul fuoco, aggiungere lo zucchero, il succo del limone e anche la buccia del limone a pezzi. Portiamo a bollitura girando. Spegniamo quindi il fuoco, leviamo le bucce e uniamo il bicarbonato, quindi beviamo la nostra bevanda digestiva.