Ormai i lettori di ProiezionidiBorsa sanno che gli Esperti della Redazione combattono spesso le truffe online. I malintenzionati hacker utilizzano sempre più spesso canali comuni e di dominio pubblico. Non solo gli indirizzi e-mail ma, soprattutto, le app di messaggistica istantanea.

Il motivo è presto detto: grazie all’enorme diffusione tra gli utenti e alla facilità di inoltro, i messaggi pericolosi possono essere fatti girare con molta più rapidità ed efficacia.

Gli utenti di WhatsApp sono quelli generalmente più colpiti. Altre app di chat, come Telegram e Signal, hanno sistemi di protezione interna che prevengono da possibili furti di dati. L’app di messaggistica verde è meno “fortunata”, pur essendo un’applicazione di base abbastanza sicura. Ma è comunque buona cosa imparare come difendersi dall’ultima truffa su WhatsApp che svuota il credito telefonico in pochissimi click.

Vecchi trucchi, nuovi metodi

Il nuovo metodo con il quale i cybercriminali stanno colpendo gli utenti di WhatsApp è in realtà un trucco già noto. I malintenzionati, però, approntano sempre nuove vesti per questi sistemi.

Stavolta il metodo scelto è quello del messaggio “catena”. Gli hacker ne creano uno principale e iniziano a inoltrarlo molte volte in gruppi, liste broadcast e social network.

Questa operazione viene effettuata inizialmente tramite sistemi che li rendono irrintracciabili. Quindi è importante scoprire come difendersi dall’ultima truffa su WhatsApp che svuota il credito telefonico in pochissimi click: perché quando il messaggio è diventato virale, è già troppo tardi.

L’utente ingenuo inciampa in questi messaggi con estrema facilità. Il testo solitamente rimanda a qualche fantomatico concorso, o a un coupon per buoni spesa, o qualcosa di simile. Viene inviato anche un link che, quando cliccato, riporta a un sito creato appositamente per raccogliere i dati, una classica “landing page” anche ben costruita. Il problema è che si tratta di un falso.

Attenzione ai link sospetti

Chi compilerà la pagina e invierà i suoi dati convinto di partecipare a un concorso con ricchi premi, infatti, starà inviando tutto ai malintenzionati. Questi potranno usarli come meglio ritengono. Nei casi peggiori, il malcapitato utente si troverà suo malgrado registrato a costosi abbonamenti che svuoteranno il credito della sua scheda.

Il consiglio da ricordare è sempre di non cliccare mai su link di cui non si conosce la provenienza, e tenere costantemente aggiornata l’applicazione. Ecco come difendersi dall’ultima truffa su WhatsApp che svuota il credito in pochissimi click.