Il popolo sardo sa essere superstizioso e per allontanare la sfortuna ha portato per centinaia di anni un gioiello al collo. Questo amuleto, chiamato “cocco”, si metteva spesso nelle culle dei bambini o era indossato dalle donne. Scopriamo allora assieme come difendersi dalla sfortuna con questo gioiello della tradizione sarda.

Su cocco

Se si ha avuto la possibilità di vistare la Sardegna si sarà sicuramente notato che molte donne indossano al collo un gioiello molto semplice.

Si tratta, infatti, di una semplice catenina d’oro o d’argento alla cui fine sta quella che sembra una perla nera. Questo gioiello, chiamato nella tradizione sarda semplicemente “su cocco”, viene indossato da secoli nell’isola. Si tratta semplicemente di una pietra di ossidiana incastonata in una struttura d’argento.

In antichità le donne lo portavano su una spilla, spesso a mantenere il fazzoletto sui capelli. Nel corso del tempo, i cambiamenti nei vestiti e nelle abitudini hanno portato questo gioiello ad essere indossato come ciondolo.

Quel che nel corso dei secoli ha spinto i sardi ad indossare questo amuleto non è però solamente la sua sobria eleganza. Il popolo isolano è convinto, infatti, che questo gioiello sia capace di allontanare la sfortuna, in particolare il malocchio, da chi lo indossa.

La tradizione

Questo gioiello era compagno fedele dei sardi fin dalla nascita. Infatti, le mamme mettevano nella culla del proprio bambino proprio questo gioiello, al fine di allontanare le cattive energie e portare fortuna. Nel caso, infatti, il bambino, come anche l’adulto, avesse ricevuto il malocchio, il “su cocco” avrebbe assorbito le energie negative e si sarebbe spezzato nel processo. Proprio per questo potere l’amuleto viene ancora utilizzato in tutta quanta l’isola, sia da bambini che da adulti.

Chiunque lo volesse comprare, lo potrebbe fare tranquillamente via internet senza andare per forza in Sardegna.

Detto questo, abbiamo capito come difendersi dalla sfortuna con questo gioiello della tradizione sarda.