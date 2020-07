La patrimoniale è una tassa sulla ricchezza. Si applica su beni e risparmi dei contribuenti come denaro contante, investimenti, beni immobili. Ma ci sono dei beni che possono sfuggire ad una tassazione sul risparmio. Come difendersi dalla patrimoniale: un suggerimento per evitare la tassa sulla propria ricchezza.

I beni rifugio

Sono chiamati beni rifugio, perché sono considerati un rifugio per i risparmi. Perché si rivalutano nel tempo, perché difendono dall’inflazione. E perché sfuggono dalla tassazione una tantum. Il diamante è uno di questi beni e investire in pietre preziose è una efficace soluzione per mettere al sicuro parte dei propri risparmi.

Ma se acquistare diamanti è semplice, non è altrettanto facile fare dei buoni affari. Chi non è esperto potrebbe incappare in acquisti incauti, magari a prezzi gonfiati, come è accaduto in una recente truffa. O peggio ancora comprare diamanti che in realtà sono sintetici, ovvero falsi.

Di seguito i nostri esperti voglio darvi alcuni semplici suggerimenti in caso voleste decidere di fare questo investimento.

Come difendersi dalla patrimoniale: un suggerimento per evitare la tassa sulla propria ricchezza. Diamanti istruzioni per l’acquisto

Prima di tutto, dove si comprano i diamanti? Molte banche li vendono, ma può non essere conveniente. Infatti l’acquisto del diamante potrebbe essere gonfiato da elevate commissioni, perché anche la banca ci deve guadagnare. Una alternativa è cercare su internet chi vende pietre sciolte o all’ingrosso. Spesso commercianti che acquistano all’ingrosso, poi vendono anche al dettaglio. Ricorda che un diamante deve possedere un certificato di qualità. In particolare il certificato GIA (Istituto Gemmologico Americano), o IGI (Istituto Gemmologico Italiano).

Come valutare il prezzo? Non è semplice ma può aiutare il Rapaport Diamond Report, il listino internazionale dei diamanti. Le quotazioni sono riportate anche sui maggiori quotidiani e settimanali economici. Tuttavia occorre dire che i prezzi sono abbastanza stabili nel tempo.

Le caratteristiche di classificazione dei diamanti

Ovviamente per capire quanto può valere il diamante che stiamo trattando occorre conoscerne le caratteristiche. I diamanti si distinguono per Peso, Purezza, Taglio e Colore ovvero le 4 C: Caraty, Clarity, Cut, Color. In base alla classifica di questi 4 elementi si può stabilire il valore del diamante.

Per risparmiare meglio non rinunciare ad un alta qualità in purezza e taglio, ma eventualmente nel peso, nei carati. Invece di prendere un diamante di 1 carato (100 punti), si può puntare su una pietra di peso inferiore, magari 80 o 70 punti.

Infine la scelta della forma. Dipende molto dal gusto e dall’obiettivo dell’acquisto. Il diamante può avere la forma del brillante, oppure a cono o marquise.

Ancora un ultimo consiglio. E’ verissimo che il diamante è per sempre. E’ indistruttibile e non si consuma. Ma lo è anche in caso di investimento. I diamanti non sono denaro liquido come l’oro. L’investimento in diamanti è con obiettivo di lungo termine. Al limite come riserva di valore da trasmettere agli eredi. Rivenderli può richiedere del tempo.

