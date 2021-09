Molte persone pensano che il termine dell’estate coincida con la fine dei problemi con gli insetti. In realtà è il contrario, perché molti insetti che vivono all’aperto si ambientano facilmente anche negli ambienti domestici.

In questo articolo spieghiamo come difendersi dagli insetti autunnali per prevenire punture e problemi in casa.

Con l’autunno e in previsione dell’inverno e del letargo, gli insetti diventano molto più attivi e produttivi tanto da fare delle vere e proprie incursioni in casa.

Molte specie, una volta entrate in casa vanno in uno stato definito di ‘diapausa’ cioè producono alcune sostanze chimiche, ed entrano in uno stato di ibernazione in modo da resistere al freddo e alla mancanza di cibo.

Ecco come difendersi dagli insetti autunnali per prevenire punture e problemi in casa

È possibile, con delle semplici precauzioni proteggere la propria abitazione dall’assalto di cimici, zanzare, formiche, falene, scarafaggi, mosche e moscerini.

La prima cosa da fare è bloccare tutte le entrate. Con del sigillante chiudere, se ci sono, tutte le piccole aperture attorno agli infissi e sostituire l’isolante attorno alle finestre.

Non lasciare le finestre e le porte di casa aperte, munirsi di zanzariere è sempre la soluzione migliore.

Per non attirare gli insetti è meglio tenere le luci spente della terrazza o del giardino.

È opportuno prestare attenzione ai ristagni d’acqua controllandone la presenza in ambienti umidi, come il bagno e la cucina.

Asciugare con un panno tutto ciò che in questi ambienti resta bagnato, come i rubinetti le piastrelle e i lavelli.

Per chi possiede delle cantine, gli interventi contro gli insetti devono essere drastici e ripetitivi. Rendere la cantina meno umida con l’acquisto di un deumidificatore, oppure collocando in diversi punti, dei recipienti con del sale grosso. Accertarsi che non ci siano delle vie di accesso tramite fori o buchi nelle mura.

È fondamentale mantenere puliti gli ambienti di casa, per evitare che la sporcizia attiri gli insetti. Smaltire regolarmente i rifiuti, pulire gli spazi esterni e prendersi cura del verde.