I gerani sono tra le piante più gettonate dagli amanti del pollice verde. Questo grazie ai loro colori vivaci che abbelliscono il giardino o il balcone. Ma anche perché si adattano bene ad ogni clima e non richiedono cure eccessive.

Purtroppo, come tutte le altre piante, possono essere vittima di attacchi di animali o parassiti infestanti. In questo caso toccherà a noi fare prevenzione e prendercene cura.

Tra i tanti pericoli ai quali possono andare incontro queste piante, ce n’è uno in particolare che può risultare letale per loro. Vediamolo subito con l’aiuto degli esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa.

Ecco dunque come difendersi da questa terribile minaccia che non lascia scampo ai nostri gerani.

Il nemico invisibile

Quante volte abbiamo notato dei piccoli fori circolari sulle foglie o sui rami delle nostre piante? Questi sono i segni lasciati dal passaggio o dall’insediamento di piccoli ma letali animaletti. Parliamo dei bruchi verdi.

Questi fastidiosissimi insetti tendono a mangiare ogni foglia e bocciolo della pianta che prendono di mira, penetrando addirittura all’interno dei rami. Il risultato è il marcimento delle parti della pianta e dei nuovi germogli, che non saranno più in grado di svilupparsi.

I bruchi entrano in azione soprattutto a partire dal mese di maggio. Per difendere i gerani dal loro attacco la prevenzione è indispensabile. Basta qualche piccolo e semplice accorgimento.

Quando innaffiamo i gerani, non esageriamo con la quantità di acqua. Evitiamo il formarsi di piccole pozze ai piedi del vaso. L’umidità, infatti, invoglierà i bruchi ad avvicinarsi alla pianta. Inoltre, verifichiamo che il terreno sia ben asciutto prima di procedere con un’altra innaffiatura.

Se notiamo dei rami con i segni descritti in precedenza tagliamoli subito, per evitare l’espandersi del marcimento. Questo però è un procedimento consigliato nei mesi freddi, evitiamolo durante la fase vegetativa della pianta.

L’ultimo suggerimento per difendersi da questa terribile minaccia che non lascia scampo ai nostri gerani è quello di accostargli delle piante poco appetibili per i bruchi. Tra queste alcune della varietà Pelargonium, come il filicifolium, l’odoratissimum o l’abrotanifolium, dotate di rami sottili e foglie dure.