Tra le tante malattie del cane e del gatto questa è tra le meno conosciute. Il motivo nasce dal fatto che a rischiare maggiormente sono gli animali che vivono in giardino, oppure in luoghi maggiormente esposti alla presenza di topi. Stiamo parlando della leptospirosi.

Questa malattia causata dal batterio spirocheta Leptospira colpisce maggiormente il cane e l’uomo, meno il gatto. Solitamente il contagio avviene col primo caldo, tra l’inizio della primavera e la fine dell’estate. Poiché comunemente non si conoscono né le cause primarie né i sintomi principali, è bene informarsi correttamente. Ecco come difendere il nostro cane e gatto da questa malattia mortale di cui si parla poco che può nascondersi anche nella ciotola dell’acqua.

Cos’è la leptospirosi

Come si è detto, la leptospirosi deriva da un batterio. Esistono diverse tipologie di batteri, alcune più presenti in territorio italiano. I portatori sani di questa malattia sono i roditori, normalmente topi e nutrie.

Il contagio avviene in due modalità. O per contatto diretto, attraverso le urine, morsi dei topi etc. Oppure indiretto, tramite l’acqua o il cibo infetti, il terreno o la lattiera contaminata, ma anche attraverso ferite e naso, bocca e occhi.

I sintomi della malattia e le conseguenze

La malattia inizia presentandosi con febbre, vomito, inappetenza, disidratazione, perdita di peso, ittero. Ma i danni più gravi sono invisibili poiché colpiscono i reni e causano nefrite acuta.

Tra le conseguenze del contagio si riscontrano anche possibili lesioni polmonari con conseguenti emorragie. Ma anche lesioni al fegato, all’iride e alle arterie, comparsa di malattie immunodeficitarie, aborto. L’unico modo per diagnosticare la malattia è confermare la diagnosi tramite analisi del sangue presso laboratori veterinari specializzati.

Ecco come difendere il nostro cane e il gatto da questa malattia mortale di cui si parla poco che può nascondersi anche nella ciotola dell’acqua

Se viviamo vicino a laghetti, fiumi, zone acquitrinose, oppure riscontriamo la presenza di topi o nutrie nelle vicinanze della casa, è bene effettuare il vaccino anti leptospirosi. Esso protegge il cane e anche noi umani.

Nonostante il vaccino, è bene pulire costantemente le ciotole dell’acqua e le lettiere dei nostri animali. Proprio l’acqua è uno dei veicoli più frequenti del batterio della leptospirosi. Il vaccino una durata che va da 6 mesi a un anno.

