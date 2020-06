Come difendere i nostri soldi dal pignoramento? Chi sono i soggetti più a colpiti e cosa rischiano. I risparmi di una vita di lavoro possono essere in serio pericolo se, per qualche motivo, siamo soggetti ad una procedura giudiziaria. Le cause civili possono protrarsi per anni e, nel frattempo, rischiamo di non poter disporre del nostro danaro. E’ quindi importante comprendere come difendere i nostri soldi dal pignoramento. Le procedure di pignoramento possono essere improvvise e inaspettate ed è quindi fondamentale farsi trovare preparati, soprattutto per chi svolge un’attività imprenditoriale o ha contratto debiti rilevanti. I soggetti fallibili e i cittadini “sovra-indebitati” sono infatti più a rischio di altri di incorrere in un pignoramento.

Vediamo: come difendere i nostri soldi dal pignoramento?

La legge mette però a disposizione dei cittadini tre strumenti per difendere il proprio patrimonio dalle pretese dei creditori.

Vediamo quindi come difendere i nostri soldi dal pignoramento.

L’articolo 167 del Codice Civile regola il Fondo Patrimoniale. Questo istituto consente ai coniugi di far rientrare una serie di beni (immobili, titoli azionari o obbligazionari e titoli di credito) all’interno di un Fondo finalizzato a soddisfare le esigenze patrimoniali della famiglia. Questo fondo è in linea teorica inattaccabile dai creditori anche se, con una riforma legislativa del 2015, il suo potere di protezione è stato fortemente ridimensionato in caso di atto di precetto o pignoramento. C’è anche da aggiungere che tali fondi cessano di esistere con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio

Trust e Polizze : un altro aiuto concreto?

Recentemente l’ordinamento italiano ha recepito l’istituto anglosassone del Trust. Il Trust, anche detto “blindatura patrimoniale”, consente di intestare ad una società specifica beni immobili e titoli mobiliari, protetti così da eventuali richieste di pignoramento.

Costituire e mantenere un trust è un’operazione molto costosa e può essere un’opzione percorribile solo da soggetti con grandi disponibilità economiche.

Per capire come difendere i nostri soldi dal pignoramento in maniera sicura ed economica dobbiamo analizzare alcune particolari tipologie di polizze assicurative. Le polizze vita sono soluzioni assicurative che coniugano uno strumento d’investimento con le garanzie tipiche delle assicurazioni sulla vita. L’articolo 1923 del Codice Civile stabilisce che tali polizze “non possono essere sottoposte ad azione esecutiva cautelare, sono quindi non pignorabili e non sequestrabili”.

Nello specifico, un investitore può scegliere tra varie soluzioni di risparmio proposte da una compagnia assicurativa, pagando al contempo un premio che andrà a tutelarlo sia durante la vita che in caso di decesso. In quest’ultimo caso la compagnia assicurativa andrà a ripagare il patrimonio investito ai soggetti indicati nel contratto. Durante la vita dell’assicurato la polizza impedirà ai creditori di pignorare o sequestrare in tutto o in parte il patrimonio investito.