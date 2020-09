E’ stata resa finalmente disponibile la guida per l’espletamento della procedura relativa alle dichiarazioni fiscali per gli interventi sugli immobili 2020 e 2021. Si tratta della documentazione necessaria per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Il tutto, in relazione agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, per l’efficientamento energetico e contro il rischio sismico. Quindi, attraverso la guida e le indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate, sapremo come dichiarare la scelta dello sconto in fattura o del credito di imposta per gli Ecobonus.

Sconto in fattura o credito di imposta

I chiarimenti del caso, sono stati offerti da 2 provvedimenti, ossia: quello emanato dall’Agenzia delle Entrate l’8 agosto 2020 e il Manuale utente. Quest’ultimo contiene la guida all’utilizzo della procedura per la “comunicazione opzione crediti e detrazioni”. Quindi, sul sito dell’Agenzia sono disponibili, oltre al modello per la Comunicazione telematica dell’opzione, anche le istruzioni per la sua compilazione. Detta comunicazione deve avvenire, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. La procedura è la seguente: dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare. Poi, bisogna selezionare: “Comunicazione opzione cessione/sconto – Ecobonus e Sismabonus – singole unità immobiliari”.

Cosa ha stabilito il Decreto Rilancio

Quindi, una volta indicato come dichiarare la scelta dello sconto in fattura o del credito di imposta per gli Ecobonus, operiamo un ulteriore chiarimento. Il Decreto rilancio, oltre ad aver introdotto il Superbonus del 110%, ha anche previsto la possibilità di optare per uno sconto da parte del fornitore, ossia di uno sconto in fattura. In alternativa, si può fruire del credito di imposta oppure decidere di cederlo a terzi. L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, avvalendosi del modello introdotto l’8 agosto 2020. Opzione può essere esercitata per le seguenti tipologie di interventi: a) recupero patrimonio edilizio; b) efficienza energetica; c) opere antisismiche; d) recupero o restauro facciate; e) installazione impianti fotovoltaici; f) installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici.