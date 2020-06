Come deve essere usato e a chi è rivolto il Bonus Cittadinanza Digitale?

Per chi si chieda cosa sia il Bonus Cittadinanza Digitale, anzitutto si risponde che esso è stato introdotto da un emendamento al decreto Rilancio. Esso risponde alla necessità di dare un impulso alla digitalizzazione, soprattutto in seguito alle pecche evidenziatesi in periodo di emergenza sanitaria. Sul punto, infatti, l’Italia si trova indietro rispetto ad altri paesi europei, ponendosi addirittura al quartultimo posto in questo settore. Nello specifico, l’indice della Commissione europea che misura il percorso dei Paesi verso un’economia e una società digitalizzate (Desi), ci pone al venticinquesimo posto. Cioè, siamo scesi di una posizione rispetto all’anno scorso. Tra le posizioni più basse ci sono, inoltre: Romania, Grecia e Bulgaria. A rovinare tutto, almeno per quanto ci riguarda, è stato il coronavirus. Infatti, prima dell’emergenza sanitaria, eravamo in corsa per la preparazione al 5G. Essa era arrivata al 60% contro il 21% dell’Ue. Tuttavia, si è registrata una battuta d’arresto nella digitalizzazione nel suo complesso. Quindi, una volta fornita la risposta su cosa sia il Bonus Cittadinanza Digitale, passiamo a capire come deve essere utilizzato e a chi è rivolto.

Per dare una risposta adeguata al disagio venutosi a creare con il coronavirus, una volta resasi necessaria l’attività a distanza, è intervenuto il Movimento 5 Stelle. Lo stesso ha presentato un emendamento al decreto Rilancio, prevedendo l’introduzione di un bonus elettronico di 200 euro a favore dei giovani e delle categorie a rischio esclusione. Si tratta di un beneficio, cioè, rivolto a categorie tra loro agli antipodi ma con un problema in comune, quello di dover approcciare alla digitalizzazione. Vi rientrano, pertanto, coloro che compiono il diciottesimo anno d’età nel 2021, nonché ai soggetti di età superiore ai 65 anni. Il bonus può essere utilizzato solo per l’acquisto di beni e servizi informatici, hardware, software e di connettività. Coloro che l’ottengono devono essere in possesso di pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.