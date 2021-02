In commercio esistono innumerevoli metodi per depurare l’acqua. Spesso però sono costosi, di complicata installazione e prevedono manutenzione periodica.

Ci sarà un’alternativa più semplice e meno costosa che aiuti a filtrare l’acqua e a migliorarne il gusto?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

L’ultima proposta in tema di filtrazione dell’acqua con metodologie naturali ed ecosostenibili la offrono i filtri in carbone di bambù.

Cosa sono e come funziona il filtraggio?

I filtri sono composti da carbone di bambù, che attira e assorbe le particelle come cloro e pesticidi, frequentemente presenti nell’acqua del rubinetto.

Inoltre, ne riequilibrano il PH eliminando il cattivo sapore, la arricchiscono di minerali come calcio, ferro, potassio, magnesio, aumentando i benefici per la salute.

In Italia questi filtri non sono ancora molto diffusi, ma in altri paesi come la Spagna, l’Inghilterra o il Portogallo sono già una moda.

I filtri di carbone attivo di bambù generalmente sono dei bastoncini o zollette di colore nero riutilizzabili, che vanno cambiati dopo 2-4 mesi dipendendo dal loro utilizzo.

Come usare i filtri in carbone di bambú per ottenere l’acqua potabile?

In pochi passi si può apprendere come depurare l’acqua potabile in maniera naturale e con un minimo costo:

lavare i filtri sciacquandoli sotto l’acqua corrente;

sterilizzarli ponendoli in acqua bollente per 10 minuti e poi lasciarli asciugare completamente;

riempire una brocca con l’acqua del rubinetto da filtrare. Per la quantità esatta d’acqua è necessario leggere le istruzioni sulla confezione. Normalmente va dai 2 ai 3 litri d’acqua per volta;

far agire il carbone il tempo necessario indicato sulla confezione, dalle 6 alle 8 ore;

per il mantenimento, ogni 2 settimane approssimativamente è necessario sterilizzare i filtri per 10 minuti così da eliminare tutte le impurità raccolte.

Perché scegliere i filtri in carbone di bambù per depurare l’acqua?

I filtri di carbone di bambù sono una scelta ideale perché sono un’alternativa semplice ed ecologica:

hanno un prezzo abbordabile;

una volta terminato il loro utilizzo vanno gettati tra i rifiuti umidi, senza alcun tipo di problema per lo smaltimento dei rifiuti. Sono al 100% biodegradabili;

il packaging è completamente libero dalla plastica, le confezioni sono in cartone.

provengono dal legno di bambú, pianta che cresce molto rapidamente e coltivata in maniera sostenibile.

in questo modo ogni anno si eviterà lo smaltimento di 800 bottiglie di plastica per persona.

Adesso che si sa come depurare l’acqua potabile in maniera naturale e con un minimo costo. Perché non provare i filtri in carbone di bambù?