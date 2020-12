Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Depilarsi è un’alternativa alla ceretta, ma dato che si maneggiano delle lame è più facile ferirsi. Inoltre esistono delle zone del corpo che sono molto più delicate rispetto ad altre, e quindi è necessario porre molta attenzione. Le donne sono solite depilarsi, ma da anni ormai anche gli uomini non hanno saputo dire di no ad un corpo senza peli. Infatti la depilazione maschile è sempre più in voga: petto, gambe, ascelle, inguine e chi ne ha più ne metta.

Il pelo dell’uomo è più duro rispetto a quella donna e ovviamente l’uomo ha anche molti più peli. Molti uomini resistono alla ceretta sul petto, ma la ceretta all’inguine, che per le donne è una passeggiata di salute, l’uomo ancora non riesce molto a gestirla. E quindi opta per la depilazione con il rasoio.

Come depilarsi l’inguine senza ferirsi?

Come dunque abbiamo scritto sopra, esistono delle parti del corpo più delicate rispetto ad altre. Una di queste è proprio l’inguine, parte super delicata dove è facili ferirsi. Quindi come depilarsi l’inguine senza ferirsi? La prima cosa da fare è quella di accorciare i peli, magari con un rasoio elettrico. Ora è necessario farsi una bella doccia calda.

Il calore infatti andrà ad ammorbidire la pelle. Ora con un rasoio procedere alla depilazione sotto l’acqua. Una volta che si è finito, si continua con la normale doccia e al suo termine bisogna applicare una crema idratante. In questo modo si evitano arrossamenti e si idrata per bene la pelle.

Questo metodo è possibile applicarlo non solo quando si ha la voglia di depilarsi l’inguine, ma può essere applicato anche quando ci si depilano le gambe oppure il petto. Se invece per quelle zone si preferisce fare la ceretta, prima di farla non bisogna lavarsi e non bisogna applicare nessun tipo di olio. Questo perché andrà a diminuire l’efficacia della ceretta.

