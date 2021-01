I fagottini ripieni sono un dolce facile e veloce da provare in occasione del Carnevale per deliziare tutti con la golosa farcitura di crema alla nutella.

Il ripieno può essere sostituito da crema pasticcera, marmellata, o con qualsiasi preferenza, l’importante è che il ripieno sia ben denso per facilitarne la lavorazione al momento della chiusura. Se il fagottino non riesce bene a chiudersi, c’è la possibilità che si apra rovinando il dolce.

Sono un dolce ricco, che potrà essere perfetto per festeggiare il Carnevale, insieme alle famosissime chiacchiere con la ricetta che svela i segreti per renderle friabili e gonfie.

Ingredienti

500 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina

100 g di zucchero

3 uova

70 g di burro

1 pizzico di sale

Nutella

olio di semi di arachide

zucchero a velo

Come deliziare tutti con dei fagottini ripieni di crema alla nutella

Procedimento

Iniziare la preparazione dell’impasto prendendo un recipiente e versarvi la farina, il lievito, un pizzico di sale, lo zucchero e al centro le uova don il burro fresco fatto a pezzetti. Amalgamare bene tutti gli ingredienti ed infine aggiungere la bacca di vaniglia o la bustina di vaniglina.

Dopo aver impastato per qualche minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo, far riposare in frigorifero per circa 30 minuti avvolto da pellicola trasparente per alimenti. Successivamente prendere l’impasto e stenderlo ben infarinato ad uno spessore di circa 3 millimetri. Tagliare dei cerchi che man mano dovranno essere riposti su carta da forno.

Posizionare una noce di nutella e piegare a metà il cerchio di pasta da formare una luna. Ripiegare bene i bordi accuratamente per evitare che durante la frittura si possa aprire il fagottino. Riporle su un pezzettino di carta da forno che potrà essere utile durante la cottura e lasciarle per qualche minuto in frigorifero.

Prendere un pentolino e scaldare l’olio di semi per friggere. Porre i fagottini a testa in giù con tutto il quadratino di carta da forno che si staccherà dopo qualche secondo e che dovrà essere rimosso dall’olio.

La cottura dovrà essere a fuoco medio per permettere ai fagottini di gonfiarsi e saranno ben cotte quando si coloreranno del classico colore dorato.

Lasciare scolare bene dall’olio, cambiando frequentemente la carta assorbente e successivamente disporle su un vassoio e attendere che si raffreddino ed infine spolverare di zucchero a velo.