La golosissima crostata con la confettura di fragole, crema di ricotta su una base di frolla con buccia di limone grattugiata, è un abbinamento eccezionale per deliziare il palato, pronta in poche e semplici mosse.

Il procedimento è davvero facile e veloce, sarà un gioco da ragazzi poter sbalordire le persone amate con una delizia del genere. Una scelta impareggiabile per una cenetta romantica di San Valentino come del resto anche i cupcake alle fragole, una vera e propria goduria, qui la ricetta.

Ingredienti per la base

100 g burro

250 g farina

1 uova

60 g zucchero a velo

aroma di limone o buccia grattugiata di un limone

Ingredienti per la farcitura

400 g fragole

300 g ricotta

40 g zucchero

60 g zucchero

Come deliziare il palato con una crostata golosissima pronta in poche mosse

Procedimento

Iniziare a preparare la pasta frolla versando in un recipiente la farina e i pezzetti di burro fresco che dovranno essere lavorati prima di aggiungere gli altri ingredienti.

Aggiungere un uovo, lo zucchero a velo e la buccia di limone grattugiata finemente o l’aroma ed amalgamare fino ad ottenere un panetto di pasta frolla perfettamente omogeneo e liscio. Far riposare la pasta avvolta in pellicola trasparente per alimenti, in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo preparare il ripieno prendendo la ricotta e lo zucchero che dovranno essere mischiate e lasciati in frigorifero fino a quando non servirà. Passare alla confettura di fragole, lavarle, tagliarle a pezzi e versarle in una pentola con lo zucchero a fuoco moderato.

Far cuocere per circa 15 minuti schiacciando le fragole durante gli ultimi minuti di cottura e il risultato sarà ottimo, perfetto per la crostata. Prendere la pasta frolla dal frigorifero e stendere il panetto circa mezzo centimetro di spessore e rivestire il fondo dello stampo della crostata, precedentemente ben imburrato e infarinato.

Farcire la base della crostata con il ripieno di ricotta e subito dopo con la composta di fragole oramai fredda. Con il restante della pasta frolla, preparare le classiche strisce o varie decorazioni fantasiose. Infornare la costata per circa 40 minuti a 180°C e quando sarà ben cotta, lasciarla raffreddare prima di servirla.