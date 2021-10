La maggior parte delle persone avrà sicuramente provato le classiche meringhe. Dolci nuvole bianche che si sciolgono in bocca a cui è difficile resistere. Immaginare la versione salata farà venire in mente qualcosa di straordinariamente goloso. Quindi, non resta che mettersi all’opera.

Una golosa ricetta tutta da provare in pochissimi minuti

Non sarà un’ impresa impossibile poter deliziare il palato di tutti con la ricetta delle stupefacenti meringhe salate da preparare in pochissimi minuti. Degli stuzzichini da poter gustare ad ogni ora del giorno senza sentirsi in colpa.

In effetti questo tipo di preparazione esclude totalmente lo zucchero, quindi perché non provare questa fantastica ricetta?

Questo tipo di cibo è considerato finger food, in quanto veloce e soprattutto da mangiare con le mani. Uno stuzzichino morbido e saporito da poter proporre come antipasto o anche durante un aperitivo. Magari accompagnando una delle ricette che ha spopolato come quella della chips di carote.

Ingredienti per circa 16 palline

3 albumi

200 g di formaggio grattugiato

2 cucchiaini di maizena

sale

un pizzico di noce moscata

olio di arachidi per friggere

Come deliziare il palato con delle stupefacenti meringhe salate facilissime da preparare

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e versando la maizena e mischiarla con il formaggio grattugiato con l’aiuto di un cucchiaio. A parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale e l’aiuto delle fruste elettriche e aggiungere una spolverata di noce moscata.

Prendere gli albumi montati e unire il preparato di formaggio e maizena con l’aiuto di una paletta in silicone con movimenti dal basso verso l’alto. In questo modo si potrà evitare che le uova si smontino. Amalgamare per bene fino a quando il risultato sia omogeneo.

Nel frattempo inserire una padella o un pentolino comodo per friggere e aggiungere circa 3 dita di olio. Con l’aiuto di due cucchiai prendere una noce d’impasto e passarla tra un cucchiaio e l’altra per dare una forma simile ad una sfera.

Se la soluzione del cucchiaio non dovesse andare bene, si potrà procedere formando delle palline con le mani. Friggere le meringhe salate in olio bollente e riporle su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Approfondimento

Una ricetta che stuzzica la fantasia da proporre a cena o come aperitivo con meno di 5 euro