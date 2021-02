Tra pochi giorni è in arrivo la festa di San Valentino e tutti sono in ricerca di idee. D’altronde, chi non ama le ricorrenze speciali?

Se si desidera che il proprio nido d’amore venga avvolto dall’atmosfera di Cupido non bisogna trascurare i dettagli.

Si può iniziare, infatti, col decorare la casa dove accoglieremo il partner con elementi romantici. Fiori rossi, cuori, messaggi d’amore, palloncini, fiori, carta da parati. Tutto può essere utile per creare delle bellissime decorazioni fai-da-te.

Come decorare casa per San Valentino

Vediamo, dunque, come decorare la casa per San Valentino.

Iniziamo cambiando le federe ai cuscini, scegliendone altre in grado di adattarsi al mood della giornata. Cuscini a forma di cuore, cuscini con scritte particolari dai colori tenui del rosa oppure rossi.

Si prosegue con i fiori, una splendida idea per abbellire le pareti. Intonati o a contrasto con il colore della camera, renderanno all’improvviso il vostro spazio allegro e romantico.

Creiamo poi un’atmosfera magica. Un bagno caldo, profumato e da preparare al proprio innamorato con tanto di lume di candela oltre a una cascata di fiori coloratissimi.

Cospargiamo il pavimento con tanti cuori colorati creando un percorso fino alla sorpresa che avremo scelto di fare.

Scriviamo frasi romantiche ovunque: è una bella idea quella di lasciare messaggi sullo specchio, in bigliettini e messaggi colorati sparsi per la casa.

Distribuiamo per le varie stanze palloncini a forma di cuore: sarà come camminare sulle nuvole.

Potremo creare decorazioni fai-da-te, come cuoricini pendenti oppure usare bastoncini in legno per creare originali dettagli da appendere.

Se la giornata lo permette, si può preparare uno spuntino e pensare di fare un picnic in giardino.

Stendiamo un lenzuolo sul pavimento e mangiamo con il classico cestino self-made.

È immancabile, infine, la musica, da utilizzare come sottofondo della giornata romantica.

È una giornata magica, amiamoci e rendiamola il più speciale possibile decidendo come decorare casa per San Valentino.