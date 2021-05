Gli appassionati di fai da te sono sempre alla ricerca di idee creative con cui dare sfogo alla propria vena artistica. Realizzare piccoli e grandi progetti che prevedano il riciclo o il riuso di qualcosa. Ma una soddisfazione particolare la si prova anche quando si crea un oggetto con le proprie mani che serva per abbellire l’ambiente in cui viviamo. Poco male se esso ha anche un forte valore simbolico e ci sarà di buon auspicio. L’acchiappasole è la decorazione perfetta per la bella stagione, esso attraverso i materiali con cui sarà realizzato catturerà e rifletterà la luce solare, rimandando nell’ambiente in cui si trova energia positiva e fortuna. Questo secondo antiche credenze. Vediamo quindi come decorare casa e giardino con la luce del sole attraverso la realizzazione di un semplice e originale portafortuna.

Occorrente

Dischetti di legno di betulla, quelli che solitamente si trovano fra le decorazioni natalizie che hanno già il foro e la cordicella per essere appese.

Seghe a tazza misura piccola e trapano su cui inserirle.

Carta vetrata a grana sottile.

Resina da colorare con colori appositi.

Pellicola.

Il procedimento è semplice e intuitivo. Si dovranno praticare alcuni fori nel dischetto con misure diverse, stando ben attenti a non provocare una crepa. Strofinare con la carta vetrata per eliminare eventuali imperfezioni. Appoggiare i dischetti sulla pellicola. Dopo aver tinto la resina con i colori specifici, basterà chiedere in un buon negozio di bricolage, riempire i buchi creando la combinazione di tinte che più ci piace. Lasciare asciugare per 24 ore. Dopodiché sarà possibile rimuoverli e appenderli.

Suggestione in giardino

Il posto migliore in cui appendere queste decorazioni è il giardino. Sui rami più bassi degli alberi. Soprattutto se abbiamo allestito un salottino. Esse di giorno creeranno affascinanti suggestioni riflettendo i colori con cui abbiamo creato queste magiche lenti. La sera scintilleranno delle luminarie con cui abbiamo arredato il giardino.

Il significato spirituale

Vi sono credenze secondo le quali, spesso negli ambienti in cui risiediamo per maggior tempo, possono stagnare energie residue. Esse col tempo nuocciono alla nostra salute e al benessere psichico. Per purificarli, si ricorre alla luce solare. Da qui la nascita di questi amuleti, gli acchiappasole. Essi riflettendo la luce, attraverso cristalli, prismi, vetri o resine, diffondono energie positive. Ecco spiegato come decorare casa e giardino con la luce del sole attraverso la realizzazione di un semplice e originale portafortuna.