In estate tendiamo ad abbandonare i colori scuri per sfoggiare colori vivi e sgargianti dalle mille tonalità. Così come per l’abbigliamento che valorizza il nostro modo di essere, anche gli accessori fanno la loro parte.

Una spilla, un paio di orecchini e altri gioielli possono essere accessori accessibili e trendy, giusti per l’estate per dare quel tocco sbarazzino al nostro outfit. Un look che valorizza i trend del momento e che farà impazzire di invidia chiunque.

Valorizzare il nostro aspetto con dei semplici monili alla portata di tutti

Per molte persone l’estate è la stagione più bella, in quanto ci si scopre mostrando le proprie forme. Con scollature, braccia, caviglie scoperte e molto altro, ogni donna punta a valorizzare quella zona del corpo con gioiello che rispecchi il suo carattere.

Ma in estate una cosa che accomuna un po’ tutti è la voglia di leggerezza, di sentirsi belli e giovani senza troppi pregiudizi o costrizioni. In questo caso si confermano ancora una volta i gioielli estivi che richiamano il mare, gli animali, la frutta, le piante e altro ancora.

Infatti oltre agli amati cuori e stelline di tutte le forme e colori e catene come la maglia classica groumette, bizantina e molte altre, tornano nuovamente di moda accessori frizzanti e colorati.

Un po’ tutti conosciamo gli orecchini a forma di arcobaleno, di ananas o dinosauro che ha indossato Chiara Ferragni di recente. Anche per quest’estate, si confermano come uno dei trend più amati.

Come dare un tocco sbarazzino al nostro outfit con degli accessori accessibili e trendy

Quest’estate si confermano i vecchi trend e si aggiunge un qualcosa in più a tema marino. Non potrà mancare nel portagioie di una donna dei gioielli a forma di stella marina, di cavalluccio o anche di conchiglia da sfoggiare tutti i giorni.

I materiali più richiesti sono senza dubbio l’argento, l’oro che monta pietre come corallo, turchese, lapis e madreperla. Con un po’ di stile e il gioiello giusto, ogni donna può essere alla moda anche senza spendere molto in quanto alcuni di questi sono accessibili a tutte le tasche.

Non resta che dare uno sguardo sul web e trovare la giusta ispirazione per un gioiello sbarazzino e trendy, perfetto per l’estate.