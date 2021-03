In natura esistono fiori e piante dai colori splendidi e dalle forme più varie. I fiori sono in grado di vestire le nostre case e dare loro un tocco personale e accogliente. Quello che vogliamo spiegare oggi con questo articolo è come dare un tocco glam alle nostre case grazie a questo fiore che ricorda una piuma. Scopriamo insieme di che fiore si tratta e vediamo in che modo personalizzare con questi la nostra casa.

Pampas

Le pampas, anche detti fiori della Pampa, sono erbe ornamentali perenni originarie, come si evince dal nome, del sud America. Questo fiore non necessita di particolari condizioni per vivere in quanto cresce bene sia nelle regioni a clima più freddo, sia in quelle a clima più mite. Questo fiore si sviluppa in altezza fino a 2 metri e si presenta generalmente in colore bianco o beige. Proprio questa colorazione, unita alla sua forma esile, le conferisce un aspetto elegante. Nonostante ciò, possiamo trovarla anche in altre colorazioni come il rosa, o l’azzurro. Sebbene non richiedano particolari attenzioni, le pampas crescono meglio se esposte alla luce del sole e in climi miti. Prediligono un terreno ricco, umido e leggermente acido: se non abbiamo un terreno con queste caratteristiche sarà opportuno concimarlo in primavera e in estate.

Come usarla in casa

Vediamo come dare un tocco glam alle nostre case grazie a questo fiore che ricorda una piuma. Questa pianta ornamentale, infatti, è perfetta per abbellire la nostra casa senza grande impegno. Essa è perfetta per alcune zone della casa come l’ingresso e il bagno. Se abbiamo delle stanze dai toni neutri, le pampas sono perfette e in grado di smorzare materiali come il legno, l’acciaio o il cemento. Il vantaggio di avere in casa questo fiore è che dura molto: infatti, a differenza di fiori come rose e garofani, le pampas durano a lungo. Con il passare del tempo i suoi fiori che sono chiari tenderanno a scurire leggermente, ma senza mutare del tutto.

