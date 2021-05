La carriola è uno strumento utilissimo per chiunque abbia un giardino. Ma dopo anni di utilizzo, che sia in ferro o in legno, si logora. Cosa fare allora? Non certo buttarla. Vediamo come dare nuova vita a una vecchia carriola da giardino con 3 soluzioni creative che reinventano le nostre aiuole fiorite. Con un pochino di fantasia e scegliendo le giuste composizioni floreali, possiamo usare le vecchie carriole per dare un tocco unico ai nostri spazi verdi.

Come dare nuova vita a una vecchia carriola da giardino con 3 soluzioni creative che reinventano le nostre aiuole fiorite

Qualunque sia la sua epoca, la sua forma o il suo materiale, la carriola può facilmente trasformarsi in una fioriera eccezionale. Basta riempirla di terriccio e piantare i fiori al suo interno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Certo è che la scelta della posizione e della disposizione è fondamentale. Lasciare una carriola nel bel mezzo del giardino, senza criterio, potrebbe dare soltanto un effetto estraniante. Per questo è bene creare una sorta di scenografia tutt’intorno.

Una prima idea carina è quella di creare un piccolo spiazzo di ghiaia su cui poi disporre la carriola. Altrimenti, possiamo usare massi di dimensioni differenti per inclinarla. Useremo un masso per fermare la ruota e altri massi per sopraelevare le stanghe che servono a poggiarla.

Terza soluzione è quella di rovesciare volontariamente la carriola, creando un effetto scenografico unico. Poggiamo la carriola sdraiata di lato e riempiamola di terriccio in modo che sembri versare a terra i fiori (che pianteremo un po’ nella carriola e un po’ fuori). Il risultato sarà davvero suggestivo.

Quali fiori scegliere

Per queste soluzioni creative con la carriola, scegliamo i fiori che più ci piacciono. Possiamo attenerci a quelli che sceglieremmo per una qualsiasi aiuola fiorita: campanula, cosmea, bella di notte, narcisi e margherite. Un’altra idea interessante è quella di formare delle composizioni con frutta e verdura di stagione. In autunno, per esempio, possiamo riempire la carriola con zucche e zucchine. Un’idea eccentrica, ma di grande richiamo estetico.

Basta davvero poco per ridare vita a una vecchia carriola, arredando il giardino con un tocco di creatività.

Approfondimento

Ecco 3 errori fatali da non commettere se vogliamo avere begonie giganti e coloratissime che tingono il giardino con sfumature sgargianti