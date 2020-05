In questo articolo vi daremo delle linee guida per curare le ustioni. Qui troverete tutto quello che c’è da sapere su come comportarvi e cosa fare.

Attenzione: l’articolo è per ustioni di primo o secondo grado. I consigli che troverete qui sono validi per ustioni superficiali, che non recano danni gravi. E vedrete che queste ustioni spariranno nel giro di 7-10 giorni. Se invece l’ustione dovesse essere più grave, rivolgetevi al vostro medico.

Come riconoscere la gravità delle ustioni

Le ustioni possono essere di tre tipi, a seconda della gravità. Nelle ustioni di primo grado, la pelle si presenta semplicemente arrossata, e vi causerà un po’ di quel tipico prurito fastidioso. Quelle di secondo grado, invece, oltre alla parte arrossata, presentano anche una vescica. Infine, le ustioni di terzo grado, che sono quelle più gravi, si riconoscono perché c’è un evidente deterioramento della pelle. In questo caso, ripetiamo, rivolgetevi a un medico.

Ma vediamo ora come prendersi cura delle ustioni più lievi.

Come curare le ustioni: tutto quello che c’è da sapere

Dopo aver capito il grado della vostra ustione, immergete il prima possibile la parte interessata in acqua fredda. Lasciate scorrere l’acqua per almeno 15 minuti. Se l’ustione è coperta da vestiti, nessun problema: bagnate gli abiti con acqua fredda e poi cercate di rimuoverli con la massima delicatezza. Tutti, tranne quelli attaccati alla pelle.

Se vedete che dalla pelle ustionata non esce liquido, copritela con garze sterili o con un panno asciutto e pulito. E, fate attenzione: nel caso in cui vediate una vescica, non rompetela per nessuna ragione!

Detergete la ferita, medicate con unguenti a base di collagenasi ed evitate di comprimere la zona lesionata. Un accorgimento fondamentale: evitate l’esposizione ai raggi del sole. Seguendo questi consigli, l’ustione in pochi giorni sparirà!

Cosa fare in caso di infezione

Se notate del liquido sulla vostra ustione, o compare del gonfiore, rivolgetevi subito al medico: probabilmente l’ustione è infetta. Stabilite una terapia locale e antibiotica, e tenete sempre l’ustione coperta a seconda della prescrizione che farà il vostro medico.

Cosa non fare

Il ghiaccio è un grande nemico delle ustioni, quindi non usatelo. Potrebbe peggiorare la situazione, ritardando di molto la vostra guarigione. Inoltre, non sfregate la zona ustionata e non applicate rimedi casalinghi come burro o polveri. Non solo potrebbero causarvi più dolore, ma non aiuterebbero neanche l’ustione a guarire!

Quindi semplici passaggi per far guarire la vostra ustione: qui abbiamo raccolto dei consigli utili e pratici che vi aiuteranno a tenere sotto controllo la situazione. Se non doveste vedere risultati positivi entro 4-5 giorni, consultate il vostro medico. È possibile che la vostra pelle abbia bisogno di un trattamento di farmaci specifico e di una terapia particolare.