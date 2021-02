Come curare le unghie rigate

Uno degli indicatori dello stato di salute dell’essere umano è rappresentato dalle unghie delle mani.

Attraverso la loro resistenza, il loro colore e la loro struttura si è in grado di delineare un quadro relativo al benessere del nostro corpo.

Le unghie sono composte, per la maggior parte, da cheratina, una proteina in grado di dare elasticità e garantire le caratteristiche sopra dette e presente anche nei capelli. inoltre, sono composte da cellule che si rinnovano continuamente ed è anche per questa ragione che rappresentano lo specchio della nostra salute.

Ma cosa fare nel caso in cui le unghie sono danneggiate? Scopriamolo insieme.

Origini e cause

Uno dei problemi principali relativi alle unghie riguarda la formazione di righe o striature sulle stesse.

Prima di rispondere alla domanda “come curare le unghia rigate?” bisogna, innanzitutto, capire l’origine della causa, ossia il motivo dell’insorgere di questo fastidioso e comune problema.

Le cause possono essere molteplici.

Nel caso in cui si tratti di malattia delle unghie si parla di onicopatia.

In altri casi, l’insorgere di queste righe sulle unghia può essere indice e segnale di un disturbo generale dell’organismo o di altre patologie dermatologiche. Si evince, dunque, che il primo step nel caso in cui compaiano questi segni, è rivolgersi ad un dermatologo.

Appurato che il problema è circoscritto alle unghie e non sia segno di patologie sistemiche o autoimmune è bene attuare delle piccole accortezze.

Suggerimenti e prevenzione

Fattori che possono contribuire alla formazione di queste striature, orizzontali o verticali, possono essere traumi o stress.

Inoltre, utilizzando frequentemente detergenti aggressivi o smalto non si farà altro che aggravare la situazione.

Se la causa è ricollegabile ad origine alimentare un grande aiuto consiste nell’integrazione di proteine, vitamine e sali minerali all’interno della propria dieta.

Se è presente un’infezione, come ad esempio una micosi, dopo un attento controllo medico si dovrà rispettare una terapia antibiotica. In quest’ultimo caso le unghie non saranno soltanto rigate ma presenteranno delle macchie, saranno più opache o spesse.

È bene lasciar respirare l’unghia. Anche se le mani sono un grande biglietto da visita, è bene non ricorrere a manicure con smalto semipermanente o, peggio, alla ricostruzione dell’unghia.

Se, infine, le unghie si rigano per la mancanza di idratazione si può utilizzare l’olio di vitamina E, oppure assumere delle capsule, dopo un controllo specifico.

Tra i rimedi naturali per scoprire come curare le unghie rigate rientrano anche l’olio di cocco, ricco di grassi saturi, e il tuorlo d’uovo.

Come ultimi consigli, evitare la sovraesposizione all’acqua e valutare anche l’assimilazione di biotina.