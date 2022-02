L’amore per i fiori accomuna tantissime persone. Con i loro colori, i fiori rallegrano giardini e aiuole, terrazze e balconi. Ma anche gli interni delle abitazioni. Sistemati in particolari angoli della casa, costituiscono infatti un vero e proprio elemento d’arredo. Ognuno di noi avrà sicuramente il proprio fiore preferito. Magari anche più di uno. Sappiamo bene che, però, i fiori hanno una propria stagionalità. Quindi non li possiamo avere sempre tutti a disposizione. Ora che siamo nel pieno dell’inverno, potremmo optare per i graziosi ciclamini. Chi ama le fioriture abbondanti e vistose, potrebbe scegliere una bella azalea. Una pianta che, tra l’altro, è anche molto utile perché assorbirebbe l’umidità che si forma in casa.

L’azalea, la pianta che regala splendide fioriture

L’azalea fa parte del genere Rhododendron. È una pianta di medie dimensioni. Dalla chioma compatta, regala fioriture molto abbondanti. I suoi fiori, riuniti in mazzetti, possono essere rosa, rossi o bianchi. Hanno petali sottilissimi e molto delicati. Esteticamente, quindi, l’azalea regala un effetto molto gradevole. È una pianta abbastanza semplice da curare. Ovviamente, però, durante la stagione fredda, bisogna avere qualche accortezza in più.

Come curare l’azalea in vaso in inverno per mantenerla rigogliosa in casa e all’aperto

Per prima cosa, dobbiamo proteggere la nostra azalea dal rischio gelate. La dobbiamo quindi portare all’interno, in un luogo riparato. L’azalea ama la luce e quindi la dobbiamo posizionare in una delle stanze di casa maggiormente esposte ai raggi del sole.

Se la pianta ha almeno 3 anni, questo è il momento giusto per procedere con il rinvaso. Per fare ciò, scegliere un terriccio ricco di sostanze organiche e ben drenato. Dev’essere un terreno acido, con un valore di pH compreso tra 5.5 e 6.

L’azalea va annaffiata ogni giorno. L’ideale sarebbe utilizzare acqua piovana o acqua distillata. Bisogna tuttavia fare molta attenzione ad evitare i ristagni di acqua. Dopo averla irrigata, aspettare 5 o 10 minuti e controllare il sottovaso. Se dai fori di drenaggio è fuoriuscita dell’acqua, provvedere a buttarla via svuotando il sottovaso.

Altri consigli utili

Proseguiamo nel vedere come curare l’azalea in vaso in inverno. In presenza di fiori e foglie appassiti o rovinati, procedere con la loro potatura. Il taglio va eseguito al di sopra del nodo della foglia formando un angolo di circa 45 gradi.

Per quanto riguarda i nutrienti, durante la stagione invernale, l’azalea non richiede concimazione. A inizio primavera, invece, è utile somministrare fertilizzanti liquidi a base di azoto.

