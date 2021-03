Il mal di testa è un disturbo che attanaglia ancora oggi milioni di italiani. Stress, ansia, ma anche il poco sonno o l’alimentazione scorretta sono tra le cause scatenanti più comuni. Farlo passare non è semplice e a volte non si è disposti ad assumere farmaci in continuazione. Per questo, vi proponiamo qui una soluzione semplicissima e totalmente naturale per far andare via il mal di testa. Ci serve solamente un comunissimo prodotto che avremo sicuramente a disposizione nella nostra cucina. Vediamo allora con gli esperti di salute e benessere di ProiezionidiBorsa come curare il fastidioso mal di testa con questo semplice alimento che abbiamo tutti in casa.

Il rimedio dell’orto che placa la nostra mente

Come curare il fastidioso mal di testa con questo semplice alimento che abbiamo tutti in casa. Il tanto osannato alimento di cui stiamo parlando è la patata. Utilizzando questo semplice tubero nella maniera corretta, potremmo infatti liberarci dal mal di testa che ci affligge in continuazione. Ecco allora come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Innanzitutto dovremo preparare l’ambiente ideale. Organizziamo quindi la nostra camera da letto in modo tale che ci dia una sensazione di totale relax. Cerchiamo il silenzio assoluto e teniamo le luci soffuse. Andiamo poi nell’orto o in dispensa e prendiamo la nostra patata. Dopo averla pulita senza lavarla (usiamo per esempio uno straccio), peliamo la buccia con un coltello e la tagliamo a rondelle.

Come curare il fastidioso mal di testa con questo alimento che abbiamo tutti in casa

A questo punto ci stendiamo sul letto ed applichiamo la patata tagliata a fette sulle zone della testa che ci fanno male. Per non far cadere le rondelle, possiamo tenerle ferme legandoci attorno alla fronte o alla nuca una fascia o un foulard. Ora non ci resta che attendere una mezz’ora, rimanendo fermi e rilassati e facendo dei respiri profondi.

Nel frattempo possiamo fare dei lievi massaggi con le dita attorno alla nuca. L’effetto antinfiammatorio dell’amido di cui è composta la patata aiuterà a combattere il mal di testa, donandoci sollievo. Potremo così riprendere in tutta tranquillità le nostre attività quotidiane.

Il rimedio che abbiamo proposto qui può essere un valido aiuto low cost nei casi più lievi di mal di testa. Ad ogni modo, soprattutto se il dolore è forte e persistente, consigliamo di rivolgersi al proprio medico di fiducia per un trattamento adeguato.