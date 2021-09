Prendersi cura dei capelli tutto l’anno è importante. D’inverno dobbiamo proteggere la chioma dal vento e dal freddo, ma anche d’estate bisogna fare attenzione a salsedine e caldo. Anche chi ha frequentato la piscina deve riparare agli eventuali danni che può causare il cloro.

Quando rientriamo dalle vacanze, non scordiamo di perdere qualche minuto in più per rimediare agli effetti negativi dei mesi estivi. Non ci vuole poi così tanto, bastano semplici abitudini quotidiane, qualche rimedio naturale e i capelli torneranno lucenti.

Come curare e nutrire i capelli aridi dopo l’estate e 2 maschere rigeneranti

L’alimentazione gioca un ruolo importante per il benessere del nostro fisico e dei nostri capelli. Per averli più forti si dovrebbe seguire una dieta sana ed equilibrata, integrando frutta e verdura, evitando fritture e piatti complessi. Scegliamo cibi ricchi di fibre, vitamine, ferro, minerali, acidi grassi omega 3 e 6 e betacarotene.

Anche alcune azioni giornaliere e settimanali faranno la differenza. Ad esempio, spazzoliamo spesso i capelli partendo dalle punte, per non spezzarli. È una buona abitudine farlo in diversi momenti della giornata, come al mattino e prima di andare a letto, usando prima il pettine a denti larghi, poi la spazzola.

Se abbiamo dei capelli crespi e ricci, pieni di nodi, utilizziamo degli oli naturali. Poche gocce di olio di cocco, o di jojoba, districano e nutrono contemporaneamente. Lasciamo agire per l’olio per mezz’ora, prima di fare lo shampoo. Se invece vogliamo purificare la cute, sarebbe più opportuno scegliere un balsamo a basa di aloe vera o argilla.

Per trattare i capelli sfibrati, potremmo anche impiegare 2 semplici ingredienti naturali. Usiamo prodotti non aggressivi, ma delicati, evitiamo anche di fare troppi lavaggi settimanali. Bandite piastre e arricciacapelli, per non stressare la chioma, meglio asciugarla con il phon, alla giusta distanza.

Maschera intensiva

Per rafforzare i capelli stressati e disidratati, questa maschera potrebbe fare al caso nostro. Basterà recuperare dalla dispensa banana e olio d’oliva. In più potremo acquistare in erboristeria l’hennè neutro, che non colora, ma rinforza e lucida il capello. Le quantità per realizzare un impacco fai da te sono:

100 gr di hennè;

una banana;

2 cucchiai di olio d’oliva.

Frulliamo il tutto, aggiungendo acqua calda poco alla volta, fino ad ottenere un composto cremoso. Lasciamo la maschera in posa per circa un’ora, poi facciamo normalmente lo shampoo.

Maschera illuminante

Per preparare un efficace impacco, che nutra e renda i capelli morbidi e setosi, servirà:

un avocado;

un tuorlo;

2 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di miele.

Mescolare ed amalgamare tutti i componenti, oppure frulliamo il tutto, eliminando tutti i grumi. Applicare sui capelli umidi, coprire la testa con una pellicola, o cuffietta, per 30 minuti, poi risciacquare abbondantemente.

Ecco come curare e nutrire i capelli aridi dopo l’estate e 2 maschere rigeneranti, che renderanno la nostra chioma luminosa e morbida.