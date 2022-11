Come cuocere le verdure nella lavastoviglie per risparmiare energia

Negli ultimi mesi, sono sempre di più gli italiani costretti a trovare delle misure per risparmiare il più possibile in casa. Dal riscaldamento, agli elettrodomestici, alla cucina, ogni minuto di utilizzo risparmiato conta per non far lievitare troppo i prezzi della bolletta. Ed è proprio in cucina che possiamo utilizzare alcuni semplici trucchetti per risparmiare. Uno di questi è cuocere le verdure nella lavastoviglie.

Proprio così: è possibile cuocere le verdure (o per meglio dire stufare le verdure) all’interno della lavastoviglie. Dopotutto, questo elettrodomestico genera molto calore e sarebbe un peccato sprecarlo se possiamo approfittarne per cuocere delle pietanze. Ma vediamo come cuocere le verdure in lavastoviglie.

Quali verdure si possono cuocere in lavastoviglie

Quali tipi di verdure si possono cuocere in lavastoviglie? Sarebbe irrealistico pensare di cuocere cibi duri che richiedono un lungo tempo di cottura. Si possono invece facilmente cuocere verdure morbide che necessitano solo di bollitura o “sbollentatura”. Tra questi rientrano: cavolfiori, broccoli, asparagi, spinaci, cavolo nero, coste e altre verdure a foglia verde, ma anche carote e germogli.

Come cuocere le verdure nella lavastoviglie con questa semplice tecnica

Per cuocere queste verdure in lavastoviglie basta procedere nel seguente modo. Posizioniamo le nostre verdure all’interno di un barattolo di vetro insieme ad acqua, sale, un filo di olio o qualunque condimento ci piaccia. Poi chiudiamo molto bene il barattolo (questo passaggio è fondamentale: non vogliamo che le verdure vengano contaminate dal detersivo) e poi posizioniamole all’interno della lavastoviglie. Durante il ciclo di lavaggio il calore e il vapore generato dall’apparecchio procederanno a cuocere le verdure. I barattoli fungeranno da mini “pentole a pressione” per cuocere le verdure. Avremo delle verdure perfettamente sbollentate senza sprecare energia e senza occupare spazio sui fornelli.

Cuociamo anche cous cous, pesce oppure carne

Abbiamo visto come cuocere le verdure nella lavastoviglie, ma in realtà ci sono anche altri alimenti che si possono cuocere in questo modo. Tra questi ci sono ad esempio i filetti di carne o pesce, specie se tagliati molto sottili, ma anche cous cous e polenta. Se siamo in vena di esperimenti possiamo anche provare a cuocere le lasagne: in rete c’è chi giura che funzioni.

Ma ricordiamo che la lavastoviglie è in realtà un elettrodomestico molto versatile e possiamo utilizzarla non soltanto per piatti, bicchieri e posate, ma anche per lavare altri oggetti, come accessori per il bagno, giocattoli dei bambini, pennelli per il trucco e addirittura frutta e verdure utilizzando un ciclo breve rigorosamente senza detergente. Ciò che invece non andrebbe posizionato nella lavastoviglie sono i coltelli, che potrebbero rovinarsi con lavaggi ripetuti. Ricordiamo anche di caricare la lavastoviglie nella maniera corretta per un lavaggio più efficiente e senza ristagni d’acqua.