Forse non tutti che la lattuga si può cuocere. Sapere come cuocere la lattuga per preparare delle semplici ricette, aiuta a preparare delle nuove portate da mangiare molto saporite, salutari e leggere.

Il contorno che stiamo per proporre, può essere realizzato con qualsiasi tipo di lattuga.

Ecco alcuni consigli su come cuocere la lattuga per preparare delle semplici e gustose ricette.

L’insalata cotta in padella

È una ricetta ottima che, non richiede la bollitura dell’insalata, infatti viene cotta direttamente in padella.

Ingredienti per due persone

a) 2 insalate;

b) 1 porzione di capperi;

c) 1 spicchio di aglio;

d) 50 g. di olive nere;

e) 1 cucchiaio di pinoli;

f) peperoncino;

g) un cucchiaio di olio evo;

h) sale q.b..

Procedimento e come cuocere la lattuga per preparare delle semplici e gustose ricette

Pulire bene la lattuga, lavare e asciugare.

Fare soffriggere, in una padella, l’olio con l’aglio e il peperoncino.

Aggiungere le olive senza il nocciolo, i capperi sciacquati, i pinoli e fare soffriggere per un minuto.

Prima di mettere la lattuga in padella, eliminare l’aglio.

Se la lattuga ha delle foglie molto grandi, occorre tagliarle un pochino.

Farla appassire in padella per circa cinque minuti, aggiungere il sale e poi servire.

Vellutata di lattuga

La vellutata di lattuga è una ricetta saporita, light, velocissima da preparare, adatta per le fredde giornate invernali e per chi non ama mangiarla fredda.

La si prepara con qualsiasi tipo di lattuga, è cremosa, gustosa e può essere accompagnata con dei crostini.

Ingredienti per due o tre persone

a) 2 lattughe;

b) 220 ml di brodo vegetale oppure acqua;

c) 3 cucchiai di olio evo;

d) 1 spicchio di aglio;

e) 2 cucchiai di yogurt bianco;

f) prezzemolo;

g) sale;

h) pepe;

i) pinoli tostati;

l) peperoncino.

Procedimento

Pulire, tagliare e lavare la lattuga.

In una pentola fare soffriggere leggermente il porro, oppure l’aglio.

Aggiungere la lattuga e farla insaporire per un minuto.

Versare il brodo caldo e farla cuocere per 10 o 15 minuti, fino a quando la lattuga si sarà ammorbidita.

Salare, aggiungere il prezzemolo e il pepe.

Frullare ed aggiungere ad ogni porzione 1/2 cucchiaio di yogurt, pepe rosa, pinoli e prezzemolo.

Servire calda.