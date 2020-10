C’è chi le chiama “salsicce ubriache” ed in effetti è il vino a farla da padrone in padella. Se dunque si vuol provare un nuovo modo per cuocere le salsicce scolando tutto il grasso, non ci si può esimere dal provare questa ricetta. Si tratta infatti di una procedura molto veloce e semplice da realizzare con un inebriante aroma di vino. Vediamo quindi ora come cuocere in padella senza grassi le salsicce al vino rosso.

Salsicce e tecniche di sgrassatura

Innanzi tutto per una veloce cottura in padella, meglio indirizzarsi su un formato lungo e sottile di salsicce. Quanto all’impasto, può andar bene tanto quello classico di suino, quanto quello più leggero di tacchino e pollo. La cosa importante è far saltare in padella antiaderente le salsicce, precedentemente punzecchiate con i rebbi di una forchetta. Questo consentirà al grasso dell’impasto di fuoriuscire. Così via via che si procederà con la cottura, si dovrà scolare il grasso e riprendere la rosolatura. Una volta che questo processo sarà arrivato a buon punto, si aggiungerà il vino.

Come cuocere in padella senza grassi le salsicce al vino rosso

Quando l’impasto non espellerà più il grasso, si procederà con l’aggiunta del vino. Per un quantitativo di 4 salsicce, si devono prevedere due bicchieri di vino rosso. Può andar bene qualsiasi tipo di vino ad eccezione di quelli dolci. Prima si dovrà iniziare con un bicchiere di vino e poi via via che le salsiccette lo avranno assorbito, si procederà con il secondo. A questo punto, si dovrà proseguire con la cottura a fuoco moderato e con il coperchio per una decina di minuti. Dopo di che prendete le salsicce e disponetele in una terrina a parte, sempre coperta.

Salsa al vino

Infine al vino che sarà rimasto sul fondo della padella, andrà aggiunto un quantitativo minimo di farina. Cioè giusto il necessario per consentire al vino di addensarsi. Per fare questo si dovrà procedere mescolando ininterrottamente sulla fiamma del gas che andrà mantenuta bassissima. Quando il vino diventerà una salsa, a piacere si potrà aggiungere della salvia a pezzetti o del rosmarino. Per poi terminare con l’ubriacatura nella salsa al vino delle salsicce, precedentemente riposte in una terrina a parte.