Il pollo al forno è uno dei piatti più popolari in grado di mettere d’accordo grandi e piccoli. È anche estremamente semplice da preparare, dal momento che è il forno ad occuparsi di tutto. Senza contare che questo ci permette di sporcare pochissime stoviglie, cosa che ci alleggerirà il lavoro dopo mangiato.

Insomma, il pollo al forno sembra essere un’idea vincente sotto tutti i punti di vista, soprattutto se lo combiniamo con le patate. Purtroppo però non sempre otteniamo il risultato sperato. Infatti, capita molto spesso di ottenere un pollo che sembra bollito piuttosto che cotto al forno. Poi, è piuttosto facile passare da un pollo completamente cotto a della carne asciutta. In realtà, è piuttosto semplice evitare questi inconvenienti, basta sapere come muoversi.

Come cuocere il pollo al forno ottenendo pelle croccante e carne succosa seguendo questi semplici passaggi

Innanzitutto, decidiamo se cuocere il pollo intero o solo alcune sue parti. Nella nostra scelta dovremmo tenere presente che un pollo intero richiederà tempi di cottura più lunghi. Allo stesso tempo, questo potrebbe rendere la carne più succosa. In entrambi i casi, però, riusciremo a raggiungere il risultato che desideriamo: pelle croccante e carne tenera e saporita.

Se decidiamo di utilizzare un pollo intero, dobbiamo legare insieme le zampe con uno spago da cucina. Poi, che si tratti di un pollo intero o delle sue parti separate, dobbiamo ungerlo completamente con olio e sale. Massaggiandolo in ogni sua parte, anche all’interno, se abbiamo scelto il pollo intero. Ecco che in pochi secondi la nostra carne è già pronta ad entrare in forno. Infatti, non dobbiamo commettere l’errore di coprirla subito con erbe o burro. Durante la cottura, le prime diventeranno amare e il burro si brucerà.

Ed ora, in forno!

Accendiamo il forno a 200° e assicuriamoci di aver tolto il pollo dal frigo almeno una mezz’ora prima. Quando avrà raggiunto la temperatura, inseriamo la carne in forno tenendola su un ripiano piuttosto basso. Adesso, si tratta solo di far lavorare il forno. Tutto ciò che dobbiamo fare è ricordarci di girarlo ogni 15 minuti. Nel farlo, possiamo anche prendere un cucchiaio e raccogliere i succhi rilasciati dalla carne. Rovesciamoglieli nuovamente sopra almeno tre o quattro volte per rendere la carne più succosa e meno secca.

I pezzi di pollo saranno pronti in circa 45 minuti, mentre il pollo potrebbe richiedere anche un’ora e mezza. Negli ultimi 5 minuti di cottura, bucherelliamo la pelle con una forchetta. Poi, adagiamo sul pollo una noce di burro, insieme ai nostri aromi.

Ecco spiegato come cuocere il pollo al forno per un risultato eccezionale.

Se poi non vogliamo rinunciare alla croccantezza neanche con le patate, basterà tagliarle in un determinato modo per gustarle come se fossero fritte.