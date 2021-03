Come cucinare una torta di carote vegana. Ecco la ricetta

La torta di carote è un dolce squisito, perfetto per la colazione e anche come dessert. Varie sono le interpretazioni della ricetta che si possono trovare spulciando libri di cucina e siti internet. Ma come cucinare una torta di carote vegana?

La ricetta tradizionale prevede l’uso di derivati animali e quindi cosa fare se vegani? Rinunciare al piacere e alla delizia di questo dolce? Certo che no.

Per la carrot cake esiste un metodo di preparazione che non prevede l’uso di derivati animali, ma non toglie niente al gusto di questa torta.

Quindi come si prepara una torta di carote vegana?

Ingredienti

150 gr di farina integrale;

60 gr di noci;

100 gr di uva sultanina;

8 gr di lievito per dolci;

Succo e scorza di limone non trattato;

50 ml di olio di semi di mais;

200 gr di carote

50 gr di zucchero di canna;

50 ml di succo di carota o di mela;

100 gr di farina di mais gialla;

1 pizzico di sale;

Cosa occorre? Teglia rotonda o teglia quadrata a cerniera.

Come prepararla

Ecco come cucinare una torta di carote vegana. La preparazione prevede 20 minuti di tempo. Sbucciare le carote e grattugiarle.

Lasciare a bagno l’uvetta fino a quando non si ammorbidisce. Nel frattempo tritare grossolanamente le noci.

Prendere un recipiente e unire la farina integrale a quella di mais, le carote grattugiate, lo zucchero di canna, il pizzico di sale e il battuto di noci. Una volta che l’uvetta, messa precedentemente in ammollo, si sarà ammorbidita aromatizzatela con il succo e la scorza di limone.

Il composto ottenuto deve essere mescolato con il succo di carota, l’olio e il lievito. Imburrare la teglia a cerniera e versare dentro di essa la crema di carote.

Infornare a 160 gradi per 45 minuti.

Le quantità usate in questa torta sono necessarie per 8 persone.

Come preparare un torta alle carote vegana in modo facile, veloce e con costi limitati non sarà più un segreto.