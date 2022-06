Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di mare, anche in cucina. Quindi, ecco che cominciamo a tirare fuori dal cassetto ricette ai frutti di mare, a base di pesce e molluschi. Non tutti, però, riescono a ottenere lo stesso risultato, anche utilizzando gli stessi ingredienti. Questo non avviene a caso, ma avviene perché non seguiamo i giusti passaggi e forse non conosciamo qualche piccolo trucco.

Nel caso della pasta di mare, è importante ottenere una consistenza cremosa, anche senza utilizzare latticini come crema o Parmigiano. Ecco, quindi, che anche una semplice pasta con le cozze può diventare vellutata come un risotto alla milanese.

Gli ingredienti che ci servono sono pochi e semplici, ma combinandoli nel modo giusto otterremo un risultato straordinario.

Ingredienti

180 g di linguine;

600 g cozze;

250 g pomodorini;

2 spicchi d’aglio;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

olio EVO q.b.

Come cucinare una pasta alle cozze saporita e cremosa con soli 3 ingredienti in 15 minuti

Cominciamo pulendo le cozze sotto l’acqua corrente. Poi, rimuoviamo con un coltello le parti bianche sul guscio e la cosiddetta barbetta, che fuoriesce da dentro la conchiglia. Questo è un processo lungo ma fondamentale per poter mangiare una pasta senza impurità.

A questo punto possiamo passare alla preparazione vera e propria versando un filo d’olio sul fondo di una padella insieme a uno spicchio d’aglio. Quando sarà abbastanza caldo, versiamoci dentro anche le cozze pulite, sfumando con il vino. Ora aggiungiamo il prezzemolo e chiudiamo il tegame con un coperchio.

In pochi minuti noteremo che le conchiglie cominciano ad aprirsi. Quando si saranno schiuse tutte o quasi tutte trasferiamo le cozze aperte in una ciotola e buttiamo le altre. Poi, tiriamo fuori il mollusco dalla conchiglia e mettiamolo da parte.

Dovremo ora far passare il liquido delle cozze ancora in padella attraverso un colino e metterlo poi da parte. Mettiamo l’acqua per la pasta a bollire, per poi versare la pasta e scolarla. Attenzione, però, a non dimenticare di aprire il rubinetto per non danneggiare i tubi.

Puliamo la padella e versiamo nuovamente un filo d’olio e uno spicchio d’aglio in camicia. Aggiungiamo i pomodorini a metà, facendoli saltare velocemente a fiamma vivace.

Versiamo all’interno l’acqua delle cozze. Quando si sarà leggermente rappresa aggiungiamo anche la pasta ancora al dente e le cozze. Continuiamo la cottura a fuoco vivace sinché la pasta non verrà avvolta da una gustosa crema al sapore di mare. Se necessario, aggiungiamo un mestolo d’acqua. Infine, serviamo insieme a del prezzemolo fresco tritato.

Ecco, quindi, come cucinare una pasta di mare in pochi minuti e con pochissimi ingredienti ma senza rinunciare al sapore.

